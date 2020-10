Está amenazada de muerte por detener a un ladrón

“Pensé que era mi hijo”, resumió en diálogo con LM Neuquén sobre los primeros minutos de confusión que dieron lugar a la adrenalina cuando se percató de que el joven llevaba una hidrolavadora en las manos y era en realidad un ladrón.

“Mi primera reacción fue agarrarlo, pero cuando él intentó escapar, se quedó enganchado de la reja y se lastimó, entonces yo intenté bajarlo para ayudarlo y me quiso pegar. Le pegué para reducirlo, lo bajé como pude porque él era corpulento y mucho más alto que yo, lo tiré al piso y empecé a gritar”, relató la damnificada, quien confió que pudo manejar la situación y hacerle frente al delincuente porque, al igual que el resto de su familia, es cinturón negro de taekwondo.

Con la ayuda de su hija y de los vecinos que se fueron sumando ante los gritos de la mujer, entre todos retuvieron al ladrón y lo ataron hasta que arribó la Policía.

“Fue un mal momento, pero con suerte porque nos sabíamos defender. Pero él estaba armado, andaba con una navaja y junto con un cómplice que se escapó con ropa de mi hijo que estaba en el tender”, indicó.

Aunque la situación no pasó a mayores y el robo pudo ser desarticulado, la damnificada contó que fue amenazada por el intruso y eso le impide salir aún del shock.

Asimismo, lamentó el hecho vivenciado porque el barrio es “muy tranquilo”. “Somos todos trabajadores, gente de bien y no le hacemos daño a nadie”, sostuvo, y recordó la amenaza que hoy la preocupa: “Este muchachito me dijo que me iba a matar y yo le contesté ‘Volvé cuando quieras, pero de acá no vas a salir vivo’. Yo estoy en mi casa y me voy a defender, y mi herramienta en este momento es mi cuerpo”, expresó.

Por otra parte, indicó que ante la sensación de inseguridad que ahora la embarga, ya recurrió a un abogado, quien la está ayudando para asegurarse de que la causa avance y a su vez intentarán conseguir una medida de restricción contra el sindicado, para asegurarse de que haya consecuencias si intenta acercarse a la familia.

“Como víctimas, estamos muy desamparados. Ellos entran y salen por una puerta, y cuando nos defendemos, se dice que hacemos justicia por mano propia y nosotros quedamos en el mismo círculo procesal”, señaló indignada.

Se quejó por la demora y fue detenido

Un hombre de 64 años, que se sumó a colaborar con la aprehensión del delincuente, fue detenido tras hacer saber su indignación al momento de la llegada del personal policial, que según comentaron los testigos, arribó casi una hora más tarde al domicilio.

Respecto de este incidente, la mujer opinó que los efectivos “se excedieron”. “Yo entiendo que no dan abasto en este contexto, pero la prioridad en ese momento era reducir al ladrón y se ocuparon primero del vecino”, expresó. El hombre pasó toda la noche en la comisaría y fue liberado al día siguiente.