Figueroa cosechó apoyos y críticas a su candidatura

Una de las primeras en salir al cruce fue la diputada nacional del MPN, Alma “Chani” Sapag, quien le recomendó al vicegobernador que se “dedique a trabajar en beneficio de los neuquinos y no victimizarse” por no haber sido convocado a integrar la lista de consenso que conformó el gobernador Omar Gutiérrez con el petrolero Guillermo Pereyra para las elecciones partidarias del 12 de agosto.

“Es alguien que viene del sector Azul y gracias a eso y al apoyo de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag llegó a su cargo”, señaló la diputada en declaraciones radiales. “Es difícil entender su actitud. Como militante tiene derecho a tener ambiciones políticas, pero no se puede ocupar un cargo como el de vicegobernador y vivir en campaña”, apuntó la legisladora nacional.

Cerrado: Figueroa dijo que así está el MPN. El Mapo criticó el acuerdo de Gutiérrez y Pereyra.

Más contemplativo fue Pereyra, quien aseguró que seguirá “dialogando” con el vicegobernador, que “toda confrontación estéril no sirve”, y volvió a insistir en que el MPN requiere de un proyecto “colectivo y no individual” pensando en 2019.

Desde el Mapo se aseguró que el encuentro, donde Figueroa formuló un encendido discurso, con fuertes críticas al gobierno nacional y a la posición adoptada por Omar Gutiérrez, no había sido pautado para eso. Se indicó que la situación los sorprendió pero a la vez se reconoció que, de concretarse la candidatura de Figueroa, muchos de los que integran este espacio lo apoyarán.

Por su parte, la ex vicegobernadora, Ana Pechen, declaró ayer que uno de los objetivos de la reunión del sábado fue dejar sentada la posición de que aquellos dirigentes que ocupan cargos ejecutivos no conduzcan el partido, que no fue “un acto de lanzamiento de ninguna candidatura”, pero se definió “claramente crítica” de la Nación y que ese tema es lo que en el presente divide al MPN.

