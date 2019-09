Hay quienes le agregan pan rallado, harina, maicena, mayonesa o Ketchup, para mí en la simpleza se esconde el secreto. La receta es sencilla, solo con sal y pimienta (en grano) en la mezcla. Y un buen amasado.

La carne no debe ser absolutamente magra porque sino se secan. Las hamburguesas jugosas son mucho más ricas. No lleva pan rallado, no lleva harina. A lo sumo una cucharada de mostaza verdadera.

Ahí vamos

La carne debe sacarse de la bolsa de la carnicería inmediatamente y poner en un recipiente.

Agregamos la cantidad necesaria de sal y pimienta y amasamos, mezclamos, durante 5 minutos para integrar todo.

Dejamos reposar la mezcla tapada con papel film un rato. Luego armamos hamburguesas con la mano dándole forma o con algún molde.

Ponemos la plancha a calentar.

En simultáneo cortamos algunos tomates, pepinillos, cebollas, cilantro y hojas de rúcula.

Calentamos el pan que abrimos previamente, de un lado y del otro.

Con la plancha bien caliente ponemos las hamburguesas. Vamos chequeando que no se quemen y a los cinco minutos las damos vuelta.

En un sartén aparte o en algún hueco de la plancha caliente rompemos un huevo y agregamos un poquito de sal.

Untamos Ketchup casero, mostaza o lo que queramos, ponemos las verduras, la carne y el huevo y voila!

Ingredientes para 6 hamburguesas