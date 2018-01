Hay interna

El ofrecimiento a la ex jurado del “Bailando” ya se hizo y hasta hubo un precontrato, aunque todavía nada es definitivo.

Al desayunarse la idea de las autoridades en la grilla de programación para este año, Susana ya advirtió a los directivos del canal. Es que la rubia, que lleva 30 años al aire con su programa, quiere ir los miércoles para no tener que competir más con Jorge Lanata y el fútbol los domingos.

La idea de Susana para este año es realizar su ciclo de manera más relajada y si presiones, además de no estar tan al tanto de las mediciones.

En 2014, la conductora salió ese día con su show y le fue muy bien en materia de rating.

El plan: Su quiere ir con su programa los miércoles para no competir con Lanata y el fútbol de los domingos.

Costado sensible

Según trascendió desde Telefe, el ciclo que conducirá Pampita se basará exclusivamente en gente anónima que quiere cumplir sus sueños. Cada envío se apoyará en la historia de una persona, una familia o una pareja que anhele algo hasta entonces imposible. Una suerte de Extreme Makeover o del local Sorpresa y media. La intención es apostar al costado más sensible de la conductora, que será quien guíe a los concursantes para lograr sus metas.

Actualmente, Pampita se encuentra en Punta del Este, donde combinará vacaciones y una decena de eventos en los que participará como invitada paga.

El jurado la terminó echando del grupo de Whatsapp

Durante el ciclo de Showmatch, el jurado del “Bailando” creó un grupo de Whatsapp al que tituló “Malísimos”. A pesar de que los jurados del 2017 simulaban tener una gran relación, no tardaron en eliminar a Pampita cuando se confirmó que no seguirá en el programa. “Con votación dividida del jurado, Pampita quedó eliminada del chat #bailando2017 #Malísimos”, aseguró Ángel de Brito en Twitter.

Por su parte, Marcelo Polino se mostró indignado con la modelo. “Para las fiestas nos saludamos todos y esta chica descortés leyó el mensaje y no fue capaz de decir ‘feliz año’; es una ingrata, descortés… Si me llamás por un cheque rechazado… Yo no le daría esa posibilidad (de continuar en el chat)”, contó Polino en una charla con Los ángeles de la mañana.