La angustia de Listorti por dejar Este es el show

En diálogo con Por si las moscas, el conductor expresó: “Es complicadísimo trabajar así, no sólo por la cuestión económica, sino por el ánimo de todos. Hay compañeros que, si no cobran, no comen. Es mucha la angustia, tengo ganas de quedarme en casa, de estar con mi familia, porque me siento muy mal con todo lo que está pasando”.

Con respecto a la situación en la que se encuentra hoy Grupo Indalo, Listorti señaló: “A mí me gusta trabajar y que me paguen, no me meto en la cuestión política, pero es muy difícil trabajar así, no cobrar. Me proyecto el año que viene y no tengo idea qué pasa”. A su vez, confesó: “Esto lo hablamos con Marcelo, pero la verdad que él me contesta lo que le pasa. Me dijo, ‘qué puedo decirte yo de que no te pagan a vos, si a mí tampoco me pagan’. De hecho, él me dijo que va a juicio porque no cobra”.