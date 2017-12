Para refrescar un poco la memoria y para aquellos que recién conocen al mediático, el fan de la rubia se ubicaba en la tribuna de Showmatch y rompía en llanto cada vez que veía o le nombraban a su ídola. El morocho contó que Wanda fue quien ideó la operación del personaje junto a tres personas más: su hermana Zaira, Paula Chaves y Kennys Palacios, el peluquero de la blonda.

la verdadera

“Yo soy amigo de su peluquero, entonces me contactó por ese medio. Me llamó por teléfono. Después entré al ‘Bailando’ y seguí trabajando”, recordó Mariano. Según su confesión, nunca recibió dinero de parte de Wanda ni del peluquero y todo lo que sucedía al aire no estaba guionado, sino que eran situaciones que surgían en el momento: “Nunca me dieron un peso, no gané nada. Wanda jamás me pidió que dijera algo”, dijo De la Canal, quien llegó a ser jurado del “Bailando” en su versión boliviana. Por último, aseguró que nunca fueron íntimos amigos con Nara.