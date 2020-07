Para la familia Rodríguez, el 9 de julio de 2019 se inició una pesadilla de la que aún no despiertan. Ernesto Rodríguez , uno de los hermanos, fue encontrado muerto en la calle, cerca de su casa, asesinado a golpes con un bloque de cemento. Su presunto asesino, Maximiliano Mérgola, fue detenido a los pocos minutos y a no más de tres cuadras del lugar, intentando robar un comercio. Sin embargo, las burocracias de la Justicia y una pandemia que nadie esperaba continúan postergando el duelo de los Rodríguez , necesario para intentar sanar y avanzar.

"Este chico", como señala Lorena, es Mérgola, el único acusado por el crimen de su hermano. El joven de 19 años viene peleando junto a su defensa por dejar la Comisaría 18, donde está alojado en preventiva desde hace un año y varios días, a la espera del juicio, que tenía fecha para abril.

image.png

La aprobación de la Ley Gerez en junio representó un rayo de esperanza tanto para los Rodríguez como para cualquier otra familia a la espera de justicia. Pero el debate que se originó para determinar su aplicabilidad ha vuelto el sufrimiento aún más crudo.

"Como familia, hoy nos sentimos totalmente desorientados. Estamos bastante afectados por lo que está pasando porque no podemos terminar de hacer nuestro duelo. A veces la forma en que ellos se expresan, nos marea. A veces entendemos y otras no, esa es la realidad. Y cada vez que termina una audiencia y no tenemos un veredicto es peor aún", expresó.

Entre los debates de constitucionalidad que citan fechas, artículos y tratados, la emocionalidad de las víctimas pasó a un segundo plano, pero aún así, Lorena insiste en que la decisión va mas allá de sólo leyes. "Personas como Mérgola no tendrían que estar libres o con beneficios, como la prisión domiciliaria. Sabemos que estaría detenido pero la realidad es que es casi como estar libre, no hay ninguna garantía. Si se intentó fugar de una comisaría, cómo no va a hacerlo de su casa", planteó la mujer.

Por otra parte, agregó: "Por la pandemia, todos estamos acatando leyes. No podemos ni ir a comprar comida con normalidad, y eso no es constitucional".

Aunque saben que tomará un poco más de tiempo, la familia pide que se priorice resguardar el proceso para obtener justicia, ya que nada les devolverá a Ernesto.

"Su mamá lo puede ir a ver a la cárcel la cantidad de veces que quiera porque está vivo. Mi mamá va a un cementerio, tres veces por día. Vamos a ver una tumba, porque eso es todo lo que nos quedó", expresó Lorena, quien espera que Mérgola siga detenido.

-> Justicia: resta el fallo de Impugnación

Un juez de garantías le otorgó prisión domiciliaria a Mérgola, pero un tribunal Revisor revocó ese fallo y dictó que siga en preventiva. Ahora se aguarda que Imugnación resuelva la situación tras el recurso de la defensa.

Crimen Ernesto Rodríguez Crimen de Ernesto Rodríguez. Sebastián Fariña Petersen