Manchafico, autocrítico: "La entrega no fue la misma"

NEUQUÉN

“Las cosas no nos salieron como en los dos partidos anteriores”, sostuvo Víctor Manchafico, central de Independiente, tras la derrota por la mínima frente a Deportivo Roca que les prohibió asegurarse la categoría. “Se puede jugar mal o bien, pero la entrega no fue la misma, no estuvimos a la altura del nivel que veníamos jugando”, amplió el neuquino.