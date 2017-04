Martínez: "Podemos llegar lejos porque estamos muy bien"

En cuanto a su actuación personal, que lo tuvo como el más efectivo, con humildad prefirió cobijarse en el trabajo colectivo antes que ponderar su lucimiento personal. Fue posible “gracias a mis compañeros que pueden confiar en mí y al Boti (se refiere al entrenador Mauricio Santángelo), que me dio la oportunidad, pudimos clasificar”, afirmó.

Para el ayuda base, la clave de la victoria estuvo en la defensa. “Sobre todo cuando en el último cuarto, faltando cinco minutos, nos quedamos sin Piuma (Marcelo) porque le cobraron una doble falta técnica. Perdíamos como por seis puntos y nos quedamos sin una referencia de experiencia, aparte de que no pudimos contar con Fran González y Quercia (Juan), pero supimos mantener la calma, no desesperarnos, defender en zona y aprovechar que los más jóvenes tenemos más piernas para sacar ventaja”, afirmó. Para Nahuel este es su primer torneo federal. “La verdad es que jugar en el club en el cual me formé es muy lindo. Acá sentimos el apoyo de la gente. Cada vez que jugamos de local, eso influye y, de hecho, sólo se perdió un partido”, recordó.

Sobre el próximo rival, que podría llegar a ser Pérfora de Plaza Huincul –pelea la clasificación con Sportivo Escobar–, el jugador que surgió de la cantera señaló: “Me da lo mismo, nosotros tenemos que estar preparados para lo que venga. Podemos llegar más lejos porque el equipo está bien. Logramos un gran triunfo que la gente pudo disfrutar mirándolo por pantalla gigante. Español es una gran familia y eso está bueno”.

Pérfora no tiene margen de error

Pérfora de Plaza Huincul está match point en contra luego de la derrota del viernes ante Sportivo Escobar (62-59), que dejó la serie de cuartos de final de la Conferencia Sur del TFB 2-1 abajo. Sin margen de error, el equipo de Fernando Claris está obligado a ganar esta noche, a las 20, ante el mismo rival en el mismo escenario, para forzar un quinto juego que sería en el Malvinas Argentinas el próximo miércoles.