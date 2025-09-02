Descubrieron el romance del CEO de Nestlé con una empleada y lo echaron

El CEO de Nestlé despedido por mantener una relación amorosa con una empleada

Nestlé , el conglomerado multinacional suizo y la mayor empresa alimentaria del mundo, anunció el despido de su director ejecutivo , Laurent Freixe, por descubrir que mantenía un romance con una de sus empleadas , lo que supone una infracción del código de conducta de la empresa.

El CEO fue reemplazado por el veterano Philipp Navratil , que dirigió la unidad de café Nespresso, como sucesor de Freixe con efecto inmediato. " Esta era una decisión necesaria . Los valores y la gobernanza de Nestlé son los pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio", indicaron a través de un comunicado el presidente del consejo de administración, Paul Bulcke.

La investigación fue supervisada por Bulcke y el principal consejero independiente, Pablo Isla. A su vez, se contó con asesoramiento legal externo. "No vamos a cambiar el rumbo de nuestra estrategia y no perderemos el ritmo en cuanto a rendimiento", concluyó en el comunicado.

nestle freixe El director ejecutivo de Nestlé junto al presidente de la empresa Paul Bulcke.

Quién es el nuevo CEO de Nestlé que reemplaza a Freixe

Philipp Navratil, quien sustituye a Freixe de inmediato, era hasta ahora vicepresidente y director de la Unidad de Negocio Estratégico de Café de la empresa, donde supervisaba la estrategia global de las marcas Nescafé y Starbucks. Comenzó su carrera en Nestlé como auditor interno en 2001, y fue nombrado director nacional de Nestlé Honduras en 2009.

En 2013, asumió el control del negocio de café y bebidas de la empresa en México. El año pasado fue nombrado director general de Nestlé Nespresso, y este año se incorporó al consejo ejecutivo de Nestlé.

"Asumo plenamente la dirección estratégica de la empresa, así como el plan de acción establecido para impulsar los resultados de Nestlé", dijo Navratil en un comunicado.

nestle nuevo ceo

Otro CEO descubierto con una empleada en un recital de Coldplay

Un momento inédito se vivió en un recital de Coldplay en Boston en el mes de julio. Mientras la banda interpretaba su exitosa canción ‘Viva la Vida’, la "kiss cam" enfocó a una pareja que se mostraba muy cariñosa y se develó el romance extramatrimonial de un empresario con una de sus empleadas y se volvió viral.

Resulta que se trataba de Andy Byron, CEO de la empresa tech Astronomer, y su jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot. Ante la viralización de este romance, ambos presentaron su renuncia ya que no está autorizado el romance entre personas de la misma empresa. Además, se conoció que ambos se encontraban en pareja con otras personas.

Infraganti en el recital de Coldplay

Luego del escándalo, Byron emitió un comunicado público en el que pide disculpas a su esposa y familia utilizando una insólita cita de la banda británica: "Intentaré arreglarte" (I will try to fix you).

Según indicó Noticias Argentinas a partir del comunicado, Byron calificó el hecho como un "error profundamente personal en un escenario muy público" y pidió perdón a su esposa, su familia y su equipo. Sin embargo, también incluyó una queja por la viralización del momento: "Quiero expresar lo problemático que es que lo que debería haber sido un momento privado se hiciera público sin mi consentimiento".