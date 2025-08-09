Alerta por fuertes lluvias en Neuquén y Río Negro: qué lugares serán los más afectados

Varias provincias patagónicas estarán afectadas por los próximos días por una alerta amarilla por fuertes lluvias durante el fin de semana, y en el inicio de la próxima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que emitió varias alertas para las próximas horas, donde se advierte la presencia de intensas lluvia s que afectarán las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Según precisaron, en Neuquén y Río Negro, el área será afectada por lluvias persistentes Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. "No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas", indicó el organismo nacional.

El nivel amarillo significa que las condiciones meteorológicas pueden implicar riesgos para actividades al aire libre o traslados, especialmente en rutas de montaña donde la visibilidad y la adherencia al asfalto podrían verse reducidas. Por ello, se sugiere extremar las medidas de precaución en la conducción y planificar viajes con antelación.

mapa_alertas (1)

Cuáles serán las zonas más afectadas

Ante la emisión de esta alerta amarilla, el SMN detalló que las fuertes lluvias afectarán durante el domingo y el lunes a varias zonas, entre ellas Los Lagos, la cordillera de Huiliches, la cordillera de Lácar y el sur de Aluminé, en el caso de Neuquén.

Mientas que en la provincias de Río Negro, la alerta alcanzará durante estos días a la zona de Bariloche, cordillera de Pilcaniyeu y cordillera de Ñorquinco.

Alerta por lluvias en Chubut

mapa_alertas

Desde el organismo también se emitió otra alerta amarilla que afectará a la provincia de Chubut durante la noche del domingo 10 de agosto. El fenómeno se concentrará en la franja oeste de la provincia, abarcando desde el centro hacia el límite norte.

El área alcanzada será la cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, lo que implica que varias localidades de montaña podrían experimentar precipitaciones persistentes. Según el aviso oficial, se espera que las lluvias tengan variada intensidad y estén acompañadas por condiciones de humedad elevada.

¿Fin de semana con viento en Neuquén? Qué dice el pronóstico

De acuerdo a los pronósticos, todo indica que en la ciudad de Neuquén el sol volverá a salir y nos alejamos de las temperaturas bajo cero que lo congelaron todo a principios de esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 6°C y una máxima de 15°C. El sábado comenzará ligeramente nublado por la mañana; y a medida que vaya cayendo la tarde, las nubes serán preponderantes. Sin embargo, el tiempo bueno, soleado y calmo de los últimos días será perturbado por el viento.

vientos fuertes (1)

El SMN prevé ráfagas que pueden oscilar entre los 42 y 50 kilómetros por hora, mañana y tarde. El viento así echa por tierra la posibilidad de más agua con alguna lluvia dispersa o pasajera.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) arroja otro diagnóstico: mayormente despejado durante el día; y más cubierto por la noche. La temperatura máxima puede ser de 15°C y la mínima perforar la barrera de los cero grados. No obstante no indica ráfagas de la magnitud que menciona el SMN.