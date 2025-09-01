Apagón sorpresivo en el centro comercial del oeste: qué pasó

La cooperativa CALF informó que el apagón se dio en Godoy y sectores aledaños por una falla de emergencia. Hay otros cortes programados en la semana.

La cooperativa Calf informó este lunes por la tarde que la zona de calle Godoy, entre Novella y San Martín, y sectores aledaños se encuentran fuera de servicio por una falla de emergencia. "Nuestras cuadrillas están trabajando en la zona y comunicaremos novedades por este medio", indicó en sus redes sociales.

Consultado al respecto, desde el organismo se indicó a LMNeuquén que a partir de las 19 el servicio de energía eléctrico se reestablecía desde calle San Martin y Crouzeilles hasta Rufino y San Martin, entre 12 de septiembre y Belgrano.

Por el momento, se desconocen los pormenores de la falla. Pero luego de las reparaciones ejecutadas por personal de CALF, sobre las 19:40 el servicio quedó reestablecido en su totalidad.

En cuanto a los los cortes de luz que sí son programados, desde CALF adelantaron que las primeras interrupciones serán este martes 2 de septiembre de 8:30 a 13:30 horas en la zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Houssay hasta Río Senguer. Se trata de un corte programado autorizado por el órgano de control municipal para remodelar las instalaciones de Media Tensión.

Los cortes programados, uno por uno

En simutáneo, la cooperativa CALF realizará otro corte de luz que dura un poco menos. Será de 8:30 a 10 horas, en la zona aledaña a Ignacio Rivas, desde Lanín hasta Fava. El objetivo es el mismo: remodelar las instalaciones de Media Tensión.

Después está previsto realizar dos interrupciones más el miércoles 3 de septiembre. Uno llevará prácticamente toda la mañana, en tanto comenzará a las 8:30 y concluirá a las 12 del mediodía. La zona afectada va de la calle Chrestía, entre Los Lirios y República de Italia; y el edificio Confluencia, en Doctor Ramón 748. Allí serán remodaldas las instalaciones de Media tensión y se cambiarán celdas subterráneas, según informó Calf.

Por último, de 8:30 a 12:30, operarios de la cooperativa interrumpirán el servicio en la zona aledaña a calles Gatica y Forquera. Es otro corte autorizado para remodelar instalaciones de Media Tensión.