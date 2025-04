Cambios en las licencias de conducir: nuevos requisitos para profesionales y camioneros en Centenario

Licencias de conducir.jpg Por DNU 196/2025 hubo cambios en los requisitos de licencias de conducir en todo el país. En los municipios hay particularidades en los exámenes y centros habilitados.

Actualmente, la Clínica de Camioneros (ubicada en la calle Ingeniero Ballester y Darrieux) es el único centro médico habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aunque el sistema está abierto a la incorporación de otros centros.

Licencias de conducir: centros habilitados para el psicofísico

“Los demás centros médicos pueden inscribirse para estar habilitados, pero deben cumplir ciertos requisitos y completar un formulario específico. Por ahora, solamente la clínica está autorizada para las categorías profesionales”, remarcó Jaque, quien trabaja en el centro ubicado en la calle Paraguay de Centenario.

También se incorporaron nuevos requisitos de capacitación. “En las categorías profesionales, además del psicofísico, es obligatorio realizar los cursos de cargas generales y cargas peligrosas. Esos cursos se hacen en CAPEAC (Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas), que es el único centro autorizado hasta el momento por la Agencia”, indicó.

La vigencia de las nuevas licencias también cambió. “Una vez que completan los requisitos, las licencias profesionales tendrán una validez de cinco años”, precisó la funcionaria.

Con respecto a las subcategorías dentro del grupo D, que es el trasporte de pasajeros (traffics, combis, colectivos y hasta vehículos de emergencia, Jaque dio más detalles sobre los trámites en Centenario. “Para D1, D2 y D4 sólo es necesario presentar el psicofísico hecho en la Clínica de Camioneros, sin necesidad de hacer los cursos. En cambio, para las demás categorías sí se exigen ambas cosas”.

Otro punto que remarcó fue la nueva modalidad para adultos mayores, es decir para las personas de más de 65 años. “Ya no tienen que rendir examen teórico ni práctico al momento de renovar la licencia. Solo deben presentar la documentación correspondiente y se les otorga una licencia por cinco años”, explicó.

En cuanto a los centros habilitados para estudios médicos, la directora remarcó esta particularidad de los centros habilitados para los exámenes psicofísicos. “Ya no estamos recibiendo estudios de las clínicas Las Lilas, Santa Mónica ni los que se hacen en nuestras oficinas de calle Paraguay 150 para las licencias profesionales. La normativa nacional exige que, por ahora, los estudios se realicen exclusivamente en la Clínica de Camioneros”, dijo.

No hay scoring ni licencia exprés (todavía)

Por otro lado, aclaró que en Centenario no están implementadas algunas medidas del sistema nacional, como el scoring por puntos o el trámite exprés: No se descuenta puntaje por infracciones porque no rige el sistema de scoring, y tampoco está habilitada la opción de sacar licencia exprés. Son sistemas que pueden llegar más adelante, pero por ahora no están en vigencia a nivel local.

Desde el municipio indicaron que seguirán difundiendo los cambios en charlas informativas, redes y medios locales, ya que muchos conductores se acercan con dudas por las modificaciones.