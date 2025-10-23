Pablo Laurta estuvo una hora y media ante el fiscal por el doble femicidio: qué dijo

El uruguayo se presentó ante Fiscalía en el marco de la investigación por el crimen de su expareja y exsuegra.

Pablo Laurta , preso por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Entre Ríos, estuvo casi una hora y media ante el fiscal Gerardo Reyes en el edificio de Tribunales 2 de esta ciudad.

Según reveló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se negó a responder las preguntas del fiscal Gerardo Reyes. De forma presencial, Laurta asistió a la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar junto a su abogada defensora.

El ministerio indicó que el acusado " solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo". Tras presentarse en los Tribunales, fue nuevamente trasladado a la Cárcel de Cruz del Eje.

pablo laurta prisión preventiva

La defensora oficial, Alfonsina Muñiz, fue quien había pedido a la fiscalía que la indagatoria fuera presencial y no a través de una videoconferencia, como era la intención original de la Justicia para evitar los riesgos del traslado.

El traslado de Pablo Laurta a Córdoba

La semana pasada, el acusado se negó a declarar por el crimen del chofer Martín Palacio ante la fiscal Daniela Montagie y se dictaminó 120 días de prisión preventiva. La letrada aseguró que Laurta es "una persona que tiene capacidad de comprender y está ubicado en tiempo y espacio".

Palacio, de 49 años, desapareció luego de haber tomado un viaje con el uruguayo. Su auto apareció en un camino rural en la provincia de Córdoba prendido fuego y un cuerpo desmembrado se encontró a metros del hallazgo.

Luego de su imputación por homicidio agravado, este fin de semana estuvo alojado en la Unidad Penal N°9 y en las últimas horas fue trasladado -en el marco de un gran operativo de seguridad- hacia Córdoba, donde se espera que en las próximas horas sea sometido a una nueva audiencia de imputación, en la que se le notificará formalmente de los cargos de los dos femicidios.

La caravana atravesó Entre Ríos por Gualeguay y Victoria, y fue escoltada por la policía santafesina hasta el puente Rosario-Victoria, donde continuó rumbo a Córdoba. Fue recibido por el jefe de la unidad, Lucas Dufuor, y otras autoridades carcelarias, además de la colaboración del jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario mayor Luis Báez.

La polémica frase de Laurta en su traslado

A llegar a los Tribunales de Córdoba, el femicida habló ante la prensa y dijo estar "en paz" porque su hijo "ahora está a salvo". "Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", sumó.

"Las dos fallecidas tenían denuncias, ambas, por explotación sexual infantil. Y por secuestro también", agregó Laurta, con casco y un chaleco antibalas, ante los medios que lo esperaban.

Tras la audiencia, el uruguayo será llevado al Complejo Carcelario N° 2 de Cruz del Eje, donde quedará alojado.

Noticia en desarrollo