Cerrá la semana con una sonrisa y Depende del Viento, en el streaming de LM Play

La propuesta que te acompaña lunes, miércoles y viernes, desde el mediodía, con Yamil, Agos y Nacho.

Depende del Viento, la fórmula para entretenerse en LM Play

El streaming de LM Play , es la nueva propuesta de LMNeuquén, que combina información, debate, entretenimiento e identidad.

Desde el mediodía, llega Depende del Viento con Yamil González y Agos Palladino en estudios de LM Play y el móvil desde la zona del monumento con Nacho Maccarone.

El programa en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 , con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

El streaming de LM Play EN VIVO

Embed - Último día de la semana y en DEPENDE DEL VIENTO lo sabemos

Qué pasó en Bajá La Data

Más temprano, Luciano García Tauro te acompañó con Bajá La Data, un espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal. Habrá repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.

Tuvimos la visita del diputado nacional Osvaldo Llancafilo, y el análisis deportivo de Facundo Rumene. Y la participación de Sofía Sandoval con la actualidad periodística.

Llancafilo Baja la Data

De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.