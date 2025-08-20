Ya estamos en Bajá la Data, en el streaming de LM Play

Lunes, miércoles y viernes, desde las 11 de la mañana, con la conducción de Luciano García Tauro.

El streaming de LM Play , es la nueva propuesta de LMNeuquén, que combina información, debate, entretenimiento e identidad.

Desde las 11 de la mañana, Luciano García Tauro te acompaña con Bajá La Data , un espacio de análisis y debate con una mirada plural y federal. Habrá repaso de los principales temas del día, pero con un enfoque que priorice la profundidad antes que la inmediatez.

Depende del Viento

Más tarde llega Depende del Viento, con Yamil González, Nacho Maccarone y Agos Palladino, tres comunicadores reconocidos en la región que llevarán su impronta personal a las tardes de LMPlay. El programa en vivo los lunes, miércoles y viernes de 12 a 14, con entrevistas, humor, actualidad y la mirada local como eje.

De esta forma, LMNeuquén suma un canal propio de streaming que combina información especializada, debate político y entretenimiento regional. Una propuesta con identidad local y calidad técnica que busca consolidar una nueva comunidad en la Patagonia digital.

Vaca Muerta Insights

Un espacio dedicado a analizar la industria energética de manera rigurosa y accesible. La propuesta busca que la información técnica se entienda sin perder precisión. Conducido por Camilo Ciruzzi y Cristian Navazo, se emitirá todos los jueves de 14.30 a 15.30.

El programa se plantea como un lugar para comprender la política energética, los movimientos de capital y las regulaciones, pero también los impactos territoriales y en la cadena de valor.

“En una industria estratégica como la energética, el conocimiento claro y preciso no es un lujo: es una necesidad”, plantean desde la producción. La consigna es clara: sin especulaciones ni ruido, solo datos, contexto y análisis profundo sobre lo que realmente importa en Vaca Muerta.