Cuestionan las fotomultas en la ciudad de Neuquén: "Es para recaudar"

“Celebramos toda medida orientada a disminuir la siniestralidad vial, pero no podemos dejar de exigir que se respeten principios constitucionales como el derecho de defensa y la garantía contra el abuso de poder del Estado ”, sostuvo Buchiniz.

Pedido de informes

Desde el espacio político que representa, la diputada provincial presentó un pedido de informes al Concejo Deliberante de la capital neuquina, solicitando precisiones sobre la reglamentación de la Ordenanza N° 14.433 que adhiere al sistema de scoring nacional; los mecanismos de defensa ante sanciones automática; la legalidad del uso de imágenes captadas dentro del vehículo y la posibilidad de doble penalización por la misma falta (scoring + multa). A nivel nacional, distintas voces se suman a las advertencias sobre el carácter recaudatorio de las fotomultas.

Emergencia vial

La diputada nacional Patricia Vásquez presentó un proyecto para declarar la emergencia vial y reformar la Ley Nacional de Tránsito. La iniciativa busca unificar criterios, limitar abusos en los sistemas automáticos de sanción y terminar con el "curro" de las fotomultas implementadas sin garantías mínimas. “Muchas municipalidades actúan como antiguamente lo hacía la Policía Caminera: como entes recaudadores que no garantizan notificación ni derecho a descargo”, afirmó Vásquez.

En Buenos Aires se procesan unas 450.000 fotomultas por mes, y la recaudación se reparte en un 40% para el municipio, 40% para el prestador privado y 20% para la provincia.

fotomultas.JPG

Además, se señalan prácticas que inducen a la infracción: ubicaciones poco visibles, señalización deficiente o reducciones de velocidad sin advertencia. Muchos ciudadanos terminan pagando multas no notificadas para poder renovar la licencia o transferir sus vehículos.

El caso de Neuquén

En la ciudad de Neuquén, el titular del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana informó que desde la implementación del sistema de control se redujo un 15% la siniestralidad vial, a pesar del aumento del 8% en el parque automotor. Defendió la instalación de pórticos, cámaras y tótems como medidas preventivas, pero no desestimó la necesidad de revisar y mejorar los procesos de aplicación.

También exhibió un mapa de siniestralidad vial con las zonas más “caliente” del tráfico en la capital neuquina pero no pudo informar cuáles eran las medidas que el Municipio planificaba para concientizar a los conductores que cometen infracciones. Sólo se les exige el pago de la multa.

fotomultas.JPG

Buchiniz cuestionó el uso de las tecnologías para multar sin proponer una verdadera solución para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial. “No cuestionamos la necesidad de prevenir siniestros viales, sino el uso desmedido de sistemas automáticos que violan garantías básicas y se convierten en mecanismos de recaudación”, sentenció. Escándalo nacional de CECAITRA y corrupción en fotomultas La postura de Buchiniz, coincide con el debate nacional desatado tras una serie de allanamientos a CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), principal operadora del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.

La investigación judicial apunta a que las cámaras instaladas por la empresa carecían de habilitación legal, lo que pone en duda la validez de miles de infracciones. En ese contexto, el Juzgado de Faltas de La Plata anuló múltiples sanciones en el caso Cañuelas, por irregularidades en la señalización y notificación.

El precedente ha llevado a muchos conductores a no pagar las multas hasta que la Justicia se expida. “En principio, las multas no deben pagarse hasta que no se resuelva judicialmente su validez. Todo acto jurídico debe cumplir con requisitos mínimos de legalidad y solemnidad para ser válido”, señaló el abogado José Luis Itoiz (Junín), citando los artículos 71 y 79 de la Ley Nacional de Tránsito que contemplan la posibilidad de trasladar el expediente al juzgado local y reducir el monto de la sanción por su intrascendencia. Además, Itoiz remarcó que la señalización correcta es clave para que una infracción sea válida, y denunció que en muchos distritos la señalización es deficiente o intencionalmente confusa.