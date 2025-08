El rol de Lolín Rigoni en los juicios por crímenes de lesa humanidad

Cabe destacar que durante los juicios a los genocidas, las Madres de Plaza de Mayo siempre ocupaban la primera fila , acompañadas por el grupo de apoyo. En el contexto de la muerte de Rigoni a sus 100 años, el periodista e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) , Walter Pérez, recordó en diálogo con LMNeuquén una anécdota que refleja el compromiso de la última madre que quedaba viva. Pese a tener un grave problema auditivo, asistía a todas las audiencias y, al finalizar, le decía: “Ahora me voy a mi casa y voy a esperar para escucharte y saber qué pasó”.

“Si bien uno tiene experiencia, era consciente de que Lolín me estaba escuchando para enterarse de lo que había sucedido en la audiencia. Eso me obligaba a ser riguroso con lo que contaba. Era un compromiso muy fuerte”, expresó Pérez, quien además recordó la dulzura y amorosidad. "No solo luchaban por sus hijos, eran madres de todos", subrayó.