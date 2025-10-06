Empezó en un garaje y hoy lidera el mercado: la expansión de Leo Sfeir Inmobiliaria en Neuquén y la región

La empresa neuquina inauguró su moderna sede y celebra una década de crecimiento sostenido, basada en confianza y profesionalismo.

Con más de diez años de experiencia, la inmobiliaria Leo Sfeir abrió las puertas de la nueva sede ubicada en el centro de Neuquén. El nuevo edificio de la empresa, ubicado en Santa Fe y Talero , cuenta con una moderna infraestructura de dos plantas diseñadas para recibir mayor cantidad de clientes en un ambiente cómodo y agradable.

En el marco de la inauguración, Leandro Sfeir, director y fundador de la empresa, rememoró primeros pasos en el rubro: "Yo era visitador médico, un día hace 11 años un amigo me invitó a trabajar en una inmobiliaria. Accedí y me gustó tanto que arranqué a estudiar". Hoy, con más de una década de trayectoria, continúan trabajando codo a codo. "Es mi mano derecha ", contó.

En un recorrido por sus inicios, recordó que su primera inmobiliaria fue en el garaje de su casa. "Después alquilé un monoambiente con mi amigo, mi hijo terminó el secundario, se vino a trabajar conmigo y ya éramos tres. Cuando fuimos cuatro nos fuimos a una casa más grande y después un local. Hoy ya somos 120 personas", relató.

Inauguracion Inmobiliaria Leo Sfeir (5)

Con emoción, reconoció que esta nueva sede, más allá de los ladrillos, la infraestructura y la tecnología, es el reflejo de un sueño hecho realidad. "Tengo 50 años, pero veo para atrás y parece que fue ayer que realizaba las visitas médicas, decidí cambiar de rubro y de repente ya dirijo una empresa grande", dijo y agregó con incredulidad "no vi el crecimiento, fue un abrir y cerrar de ojos y hoy tenemos todo esto".

Actualmente, son la segunda inmobiliaria en la región en cantidad de ventas. El secreto del crecimiento —que hoy cuenta con locales en Neuquén, Cipolletti, Plottier, San Martín de los Andes y Añelo— radica en el esfuerzo y la dedicación de cada día. "Vamos siempre con las mismas ganas, durante los últimos diez años fui de lunes a viernes e incluso sábados y domingos y así fuimos creciendo", expresó.

Inauguración al estilo Blue Carpet

El evento se celebró el pasado viernes e incluyo una alfombra azul para recibir a clientes, amigos y familia que acompañaron a la empresa a lo largo de su crecimiento.

Inauguracion Inmobiliaria Leo Sfeir (6) El corte de cinta formalizó la apertura de la nueva inmobiliaria. Maria Isabel sanchez

Durante la tarde, los invitados disfrutaron de una barra de tragos, finger foods y música en vivo a cargo de un DJ. Además, se realizó el tradicional corte de cinta inaugural, formalizando la apertura de la nueva sede y marcando el inicio de una nueva etapa para la empresa.

El momento más emotivo, llegó con la proyección de un video que recorrió la historia y valores de la empresa. “Nuestro lema es claro: ‘Acá tus sueños encuentran su lugar’. Queremos que nuestros clientes se sientan escuchados, asesorados y acompañados en cada paso. Esta nueva sede es una muestra de nuestro compromiso con Neuquén, Río Negro y su gente”, anunció Leandro en su discurso.

Inauguracion Inmobiliaria Leo Sfeir (3)

En el acto inaugural, estuvieron presentes Gustavo Ventoso y Roxana Passarelli, los clientes n° 1 y 2 de la empresa. "El primer cierre de venta que hicimos, fue con Gustavo y hasta el día de hoy siempre que necesita asesoramiento viene a vernos", contó el director de la empresa.

La confianza, un valor diferencial

La empresa no solo se caracteriza por tener un gran conocimiento del mercado regional, sino que además prioriza la atención por sobre la venta.

"Si hay algo que nos diferencia con la competencia, es que nosotros no somos transaccionales, no nos centramos en la cantidad de operaciones que hacemos", explicó Leandro y agregó que "somos relacionales: nos medimos por la cantidad de gente que vuelve a solicitar nuestro servicio".

Inauguracion Inmobiliaria Leo Sfeir (8) Maria Isabel sanchez

En un rubro que acompaña a las personas durante momentos clave —como la compra de su primera casa con los ahorros de toda la vida, la inversión en un local para comenzar un emprendimiento, o simplemente la posibilidad de un buen negocio—, entender al cliente y brindarle seguridad resulta esencial.

En este sentido, Leandro contó que la inmobiliaria lleva su nombre porque "desde un principio queríamos que el cliente sepa quien le está manejando la propiedad".

Capacitación constante

El fundador de la empresa remarcó la importancia de contar con personal capacitado, capaz de brindar el mejor asesoramiento a los clientes que buscan concretar una operación.

Inauguracion Inmobiliaria Leo Sfeir (4)

A través de un convenio con una universidad privada, la empresa le ofrece a los asociados la posibilidad de estudiar y formarse profesionalmente, con financiamiento y descuentos exclusivos.

Recientemente, la presidenta del colegio de martilleros destacó que en todas las juras había alguien proveniente de Leo Sfeir. "Es un orgullo", afirmó Leandro y conto que, en lo que va del año, 16 de sus agentes inmobiliarios se matricularon como martilleros.

"No hay que tener miedo a emprender. El futuro es incierto pero si uno tiene propósitos y las herramientas necesarias, ya corre con una ventaja", concluyó.