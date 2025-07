En solo seis meses, Los Catutos logró su escuela secundaria

La obra fue comprometida por el gobernador y comenzó a ejecutarse a mediados de enero, con una inversión estimada en 700 millones de pesos . “Es un hecho histórico no sólo para Los Catutos, sino para la provincia”, aseguró el gobernador.

Recordó además, el fuerte atraso de infraestructura que padece la provincia en casi 4.000 millones de dólares, pero aclaró que “este año estamos invirtiendo cerca de mil millones de dólares y lo hacemos eliminando los gastos que antes se lo terminaba dejando a la política”.

“Cambiar ese paradigma para poder enfocarnos en las inversiones importantes es muy importante porque es un mensaje hacia adelante, un mensaje hacia el futuro”, señaló.

Figueroa rescató una vez más, el legado de Corfone en la formación de la provincia y la decisión estratégica de sostener la obra pública que permitió construir una escuela nueva. Con inversiones y becas que permitirán “igualar la línea de partida” de todos los estudiantes.

“No son paredes, son cientos de sueños que se van a edificar a partir de tener estas paredes, pero fundamentalmente a partir de tener los docentes y la educación suficiente como para poder proyectar y hacer realidad esos sueños que nosotros tenemos”, remarcó.

Como parte de los anuncios, Figueroa adelantó que en septiembre comenzará la obra de asfalto para conectar a la localidad y comprometió un playón deportivo.

“Hoy es un día muy importante en el cual una vez más estamos ratificando un rumbo, que tiene que ser la construcción a partir de un pensamiento del Neuquén, de ese Neuquén que todos podemos construir”, completó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza destacó la labor de Corfone que le dio celeridad al proyecto, pero además señaló que Corfone “no es una empresa más”. “Es una empresa que es nuestra, que es neuquina, que tiene empleados que tienen mucho amor por Neuquén”, dijo.

La ministra remarcó que “nadie va a venir a hacer esta escuela si no la hacemos nosotros” y pidió defender a nuestras empresas neuquinas.

“Muchos gobernadores escucharon, pero uno solo hizo la escuela”, sostuvo y amplió: “Rolando, muchas gracias por tener la decisión política de invertir más de 800 millones en una escuela para 120 alumnos".

Por su parte, la ministra de Educación Soledad Martínez reconoció que “la educación es prioridad” para la gestión, que se ratifica con distintas acciones: como el incremento en casi 600% las partidas de refrigerio y de comedor, el aporte de las becas provinciales y el transporte que hacen “a la calidad educativa, a la regularidad, a la permanencia, a la retención de los alumnos en el sistema educativo”.

Finalmente, Martínez enfatizó “hace a la diferencia del modelo de gestión que hoy representa Figueroa, cuando dice una obra se va a hacer en cinco meses y se hace en cinco meses”.

Como parte del acto también habló el presidente de la Comisión de Fomento, Damián Pereyra, quién agradeció el compromiso y la inactiva del gobernador, y el trabajo en equipo. “Esto no se hubiera hecho si no se hace un trabajo en equipo, porque no lo hacemos uno solo, sino que lo hacemos entre todos”.

También la directora del colegio Claudia Bertoni, claramente emocionada agradeció a las familias y los estudiantes que aun teniendo la incertidumbre de los comienzos, confiaron en que era posible soñar una escuela secundaria en Los Catutos. “Va a ayudar a transformar a la comunidad, va a generar oportunidades, va a generar arraigo, crecimiento y sobre todo nuevos horizontes”, expresó.

La obra

El nuevo edificio ubicado en C.A. Manuel Quinchao 525 de la localidad, contempla una superficie de 770 metros cuadrados construida con sistema de paneles; posee un espacio semicubierto de 220 m2 y otro cubierto de 550 m2 y se destaca por poseer un diseño sustentable. Consta de seis aulas, -5 de teoría y 1 aula multiproposito-, espacios administrativos, cocina, depósito, oficina pedagógica y sanitarios sectorizados, incluyendo instalaciones para personas con discapacidad.

Además, el edificio prevé una galería perimetral de 2 metros de ancho que ayudará a regular el asoleamiento y brindará protección tanto en invierno como en verano, facilitando, por otro lado, la circulación exterior protegida.

Esta institución de educación secundaria, fue parte de un proceso de transformación aprobado por el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación en el mes de abril de este año. Se crearon seis nuevos Centros Provinciales de Educación Media (CPEM), en el ámbito rural; ese cambio involucró a los Anexos de los colegios CPEM 100 (ubicados en Chorriaca y Santo Tomás), y CPEM 98 (ubicados en Los Catutos, paraje Huncal, Octavio Pico y Aguada San Roque). De esta manera, quedó creado, entre ellos, el CPEM 104 que hoy inaugura su nuevo edificio en Los Catutos.

La desanexión respondió a la necesidad de que los equipos directivos de estos nuevos CPEM trabajen de manera situada, en territorio, y no dirigidos desde Neuquén capital, como estaban funcionando hasta ahora. Para estos nuevos centros de educación secundaria, fueron creados un total de 144 horas y 9 cargos docentes dentro del Nuevo Diseño Curricular.