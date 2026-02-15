EN VIVO: Mariano Gaido encabeza la apertura de sesiones del Concejo Deliberante en Neuquén

El intendente presenta este domingo su balance de gestión y los proyectos para 2026.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , encabeza este domingo 15 de febrero la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

El acto, convocado a las 8.30, cuenta con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, así como los ediles, autoridades municipales, provinciales, diputados, entre otros.

En primer lugar, Gaido ponderó que Neuquén es la ciudad que más crece y enumeró una serie de indicadores. "No es fruto de la casualidad, es fruto de generar expectativas y oportunidades”, dijo.

Afirmó que ingresan a la ciudad 20.000 personas por año, es decir 100 por semana, al tiempo que describió el flujo de circulación: “De noche somos 350.000 habitantes y de día 800.000”.

El intendente mencionó el crecimiento en el Aeropuerto Presidente Perón que, en 2025, superó los 1,5 millones de pasajeros. Las ventas en los supermercados es 3 veces mayor que en el resto del país. Por otro lado, dijo que el crecimiento del volumen de ventas en Neuquén fue de 14% mientras que el promedio nacional es del 8%.

“¿Qué significa un municipio eficiente? Tener las cuentas ordenadas y tener superávit tiene que ver con la palabra hacer”, aseguró.

Asfalto, Paseo Costero y Teleférico

Gaido remarcó que se vendrán otras tres mil nuevas cuadras de asfalto y enumeró las zonas beneficiadas: Circulo policial, barrio Z1, Parque Industrial, Confluencia Rural,Islas Malvinas, Villa Ceferino. "Todos los barrios de Neuquén con tres mil cuadras de asfalto, con todos los servicios", afirmó.

"Por su puesto que hay situaciones que a mi me importa remarcar, Neuquén ha tomado la decisión de incorporar obras de pluviales. El cambio climático llegó para quedarse, en la gestión hicimos 250 km de pluviales en Necochea, Los Polvorines, Chocon, Obrero Argentino, Solalique, entre otros"

"Este año, para el ingreso de la ciudad de Neuquén hemos lanzado la obra del ingreso norte en la Avenida Raul Alfonsin. Viene a dar respuesta a la ciudad que mas crece y vamos a establecer la tercer mano de la Ruta Raul Alfonsin y todos los ingresos sobre Autovía y vamos a licitar Conquistadores del Desierto", anunció.

En la misma línea, anunció que se llevará adelante la concreción de dos nuevos estacionamientos, uno en el Parque Central y otro en el sector oeste de la ciudad, en altura y con la misma modalidad.

Respecto al Paseo Costero, señaló que "hoy son más de 30 kilómetros y vengo a anunciar 6 kilómetros más. Los vamos a inaugurar en agosto sobre el río Neuquén y vamos a finalizar esas obras con miradores". Y sumó: "También vengo a anunciar un puente en la isla de las aves, vamos a llegar a la verdadera confluencia de la ciudad. Hemos planificado un puente peatonal y un mirador triple, Limay, Neuquén y Río Negro".

Por otra parte, ratificó la llegada de un nuevo medio de transporte a la ciudad y anunció: "La Confluencia va a tener un teleférico para que puedas disfrutar desde los aires nuestras bellezas".