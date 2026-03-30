Mariano Gaido vuelve de Asia con anuncios: movilidad eléctrica e intercambio en China para alumnos de la UNCo

El intendente aseguró que traerá soluciones concretas para convertir a Neuquén en una ciudad tecnológica. Cuáles son los proyectos que se vienen.

A punto de finalizar su viaje oficial por China y Japón , el intendente Mariano Gaido afirmó que ya avanzan con planes de trabajo para convertir a Neuquén en una metrópolis de vanguardia tecnológica . Entre otras propuestas, sumarán un data center en el Polo Tecnológico , cargadores eléctricos para autos, una gestión del parque solar, y hasta un convenio para que los estudiantes neuquinos se formen en Shenzhen.

"Estamos muy felices porque son todos temas que vinimos a buscar y ya hemos acordado", dijo el intendente en una entrevista con LU5. Aseguró que no se trataba sólo de observar los avances tecnológicos de las grandes ciudades asiáticas sino concretar acuerdos concretos para apostar al desarrollo de Neuquén capital . "No fueron visitas, no vinimos a mirar sino a traer tecnología a la ciudad, para los parques solares , para el data center, para formar a los estudiantes de la UNCo", aclaró.

Tras su paso por Japón y por la sede central de Huawei en Shenzhen, China , el mandatario capitalino se prepara para implementar un ambicioso plan que incluye desde la creación de un nuevo parque industrial hasta la formación de profesionales neuquinos en el gigante asiático. El objetivo final es replicar los aspectos más destacados del modelo de crecimiento de Shenzhen , una ciudad que en tres décadas pasó de ser un pequeño pueblo pesquero a convertirse en un centro tecnológico mundial de 17 millones de habitantes.

La hoja de ruta que se propone Gaido para el futuro contempla un trabajo compartido entre el sector público, la UNCo y las empresas de tecnología de punta. "Esta experiencia específicamente en Shenzhen es muy importante, muy interesante para que la ciudad de Neuquén tome nota y la replique rápidamente con estas herramientas tecnológicas", aseguró.

Mariano Gaido Gira Japon China (1)

Energía y desarrollo industrial

Uno de los anuncios más importantes del viaje es la optimización del Parque Solar de la ciudad, un proyecto de 50 megavatios que busca ser el "más eficiente de Argentina". Gaido aseguró que sumarán conversores y tecnología digital de Huawei, lo cual permitirá un incremento en el rendimiento energético de entre un 15% y un 30%.

El proyecto se financiará inicialmente con fondos propios del superávit municipal para los primeros 10 megavatios. La energía generada tendrá un destino específico: inyectarse en la red para mejorar las tarifas de las pequeñas y medianas empresas y del sector comercial, además de alimentar el nuevo Parque Industrial de la Capital, que estará al lado del parque solar.

"Construimos un parque solar, generamos energía, le damos mejor tarifa a la pequeña y mediana empresa, y también alimentamos el Parque Industrial", afirmó sobre el nuevo complejo industrial que se instalará en la zona norte de la ciudad.

Embed Vine a Shenzhen con un objetivo claro: aprender de las ciudades que están liderando la innovación para seguir impulsando el desarrollo de Neuquén. pic.twitter.com/kwi7sSEar5 — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) March 29, 2026

Gaido subrayó la relevancia de esta alianza con una empresa china para ganar eficiencia. "Hemos tenido conocimiento que Huawei tiene la tecnología para hacerlo 30% más eficiente. Queremos hacer el polo, el parque solar más eficiente del país y para eso necesitamos la tecnología más avanzada", afirmó.

La Municipalidad lanzará en los próximos días la preinscripción para un nuevo Parque Industrial de mil hectáreas ubicado a la vera de la Ruta 67. Este espacio albergará a unas mil empresas y funcionará de manera sectorizada, con áreas destinadas a la metalmecánica y servicios para Vaca Muerta. "Vamos a priorizar al trabajo neuquino y también invitar a todos los que quieran apostar por la ciudad de Neuquén", señaló.

Aclaró que la Municipalidad ya está licitando los accesos para el nuevo parque, que ampliará la capacidad industrial y la generación de empleo en Neuquén capital.

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Movilidad eléctrica en acuerdo con CALF y Huawei

Además de la generación eléctrica, el municipio planea una transformación en la movilidad urbana. A través de un convenio que involucra a la Municipalidad, Huawei y la cooperativa CALF, se instalarán cargadores eléctricos en distintos puntos de la ciudad para promover el uso de vehículos sustentables.

Esta iniciativa requiere de una infraestructura de potencia específica que proveerá la cooperativa eléctrica local. Además, el viaje oficial le permitió conocer más sobre los cargadores eléctricos que ya comercializa Huawei y que podrían modificar la dinámica de movilidad en Neuquén capital.

Data Center y educación en China

Por otro lado, el viaje oficial a Asia también permitió forjar acuerdos en materia de educación. Tras las reuniones en el campus de Huawei en Shenzhen, un distrito que capacita a 20,000 profesionales. Gaido acordó la firma de un convenio con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para que estudiantes y graduados neuquinos accedan a programas de formación técnica directamente en China.

"He acordado con Huawei la oportunidad de firmar un convenio con la Universidad del Comahue para generar capacitación acá en el distrito educativo y capacitación que tiene Huawei en Shenzhen", dijo el intendente sobre un acuerdo que permitirá que los estudiantes neuquinos vean de primera manoy se formen con una de las empresas más vanguardistas del mundo en tecnología.

Gaido en China

Las reuniones sirivieron también para avanzar en la proyección de un data center que funcionará dentro de la nueva etapa del Polo Tecnológico de Neuquén. Aunque se había anunciado que el tercer edificio de este complejo se dedicaría a la investigación científica y médica, el intendente aclaró que sumarán también esta prestación en alianza con Huawei.

El jefe comunal aclaróq que buscan generar un reservorio de memoria digital, una herramienta que poseen las grandes capitales del mundo y que Neuquén incorporará para gestionar sus datos de manera soberana y eficiente. Huawei fue convocada para participar activamente en el desarrollo de este centro de datos, lo que garantiza estándares internacionales de conectividad.

Otro de los puntos del viaje apuntó a generar soluciones para la gestión de los residuos. En ese contexto. el intendente confirmó que las licitaciones para el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) sumarán innovaciones observadas en Tokio, donde el manejo de residuos se realiza bajo modelos de alta eficiencia.

La visión de Gaido es integrar la energía solar, el nuevo parque industrial, la movilidad eléctrica, el almacenamiento de datos y la educación de alto nivel para consolidar a Neuquén como un polo de referencia en materia de tecnología. Con proyectos en marcha, aseguró en la entrevista radial que se prepara para emprender un viaje de 36 horas, de regreso a la Neuquén capital.