Indignación por un conductor que circuló por la ciclovía y casi atropelló a un ciclista: ¿Qué dijeron desde la Muni?

El municipio identificó la patente del vehículo y confirmó que se trata de una contravención agravada. El hecho reavivó la preocupación por la seguridad vial en la ciudad.

Un hecho de extrema imprudencia se registró este domingo en la ciudad de Neuquén, cuando un automóvil circuló por la ciclovía ubicada frente a la terminal de ómnibus . La maniobra quedó registrada en un video y provocó una ola de repudio en redes sociales, ya que un ciclista que transitaba por el lugar estuvo a punto de ser embestido. Gracias a una rápida reacción, logró hacerse visible encendiendo la luz de su bicicleta y evitar así un desenlace trágico.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó a LMNeuquén que el municipio logró avanzar en la identificación del vehículo involucrado. “Ya pudimos definir cuál es la patente de ese vehículo, costó bastante en relación al video y a las imágenes , pero ya la tenemos asociada con el modelo del vehículo y su marca”, detalló.

Con esta información, la comuna iniciará el proceso de notificación al titular. “Con esto vamos a notificar al titular de una contravención obviamente severa y agravada que tiene que ver con invadir una vía que no es apropiada para ese vehículo , digamos, o sea, invadir la ciclovía que puso en riesgo peligrosamente a peatones y ciclistas”, señaló el funcionario.

Auto por la ciclovía

Búsqueda de más pruebas

El trabajo municipal no se limitó a la identificación de la patente. Baggio explicó que se inició un relevamiento en distintos sistemas de videovigilancia para determinar el recorrido que realizó el automóvil. “Paralelamente a ello estamos este pidiendo y buscando a través de la ubicación de las cámaras. No solo las cámaras del sistema de fotomultas, sino también a través de los domos de policía y de las cámaras que hay en la zona de la terminal, a ver cuál es el circuito que hizo este vehículo”, informó.

El objetivo es confirmar si el conductor solo atravesó un sector puntual de la ciclovía o si circuló más metros por ese espacio restringido, lo que agravaría aún más la falta. “Bueno, para determinar el agravante, de circular por la ciclovía, tal vez lo hizo en otro tramo y no lo tenemos documentado o lo hizo más adelante. Estamos tratando de definir eso, pero en principio decirte que es una contravención agravada y obviamente estamos intentando dar con el titular”, concluyó Baggio.

Una maniobra que pudo ser fatal y preocupación social

El testimonio de la persona que grabó lo ocurrido reveló la gravedad del episodio. El ciclista, sorprendido por la presencia del vehículo en un espacio diseñado para bicicletas y peatones, reaccionó de inmediato encendiendo la linterna de su rodado. Esa acción, mínima pero decisiva, le permitió ser visto a tiempo y evitar un posible atropello. La escena, además de quedar documentada en un video, refleja los riesgos a los que se enfrentan a diario, quienes optan por la movilidad sustentable en la ciudad.

Un automovilista circuló por la ciclovía y casi atropelló a un ciclista

El caso no tardó en viralizarse y generó un fuerte malestar en la comunidad. Vecinos y usuarios de la ciclovía coincidieron en que este tipo de conductas ponen en jaque la seguridad de quienes eligen caminar o andar en bicicleta, y reclamaron sanciones ejemplares. En redes sociales, muchos recordaron otros episodios recientes de siniestralidad vial en Neuquén, lo que acentuó la indignación frente a la conducta del automovilista.

La ciudad de Neuquén ha avanzado en los últimos años con la construcción de ciclovías y espacios destinados a fomentar el transporte sustentable. Sin embargo, la efectividad de estas políticas se ve limitada cuando conductores desobedecen las normas de tránsito.