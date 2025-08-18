Ciclogénesis: Javier Milei debió reprogramar un viaje por el temporal

La Oficina del Presidente confirmó que se suspendió porque: “no es posible garantizar la seguridad operacional del traslado”.

La Oficina del Presidente de la Nación informó este lunes que Javier Milei debió reprogramar la actividad que tenía prevista para este martes en Junín, provincia de Buenos Aires, debido a razones de seguridad . La decisión se tomó tras un reporte elaborado por la Agrupación Aérea Presidencial, que advirtió sobre la imposibilidad de realizar el traslado en medio de un escenario meteorológico adverso.

El pronóstico para la tarde y la noche del martes anticipa la formación de una ciclogénesis en la región centro del país, fenómeno que traerá lluvias de variada intensidad, techos nubosos bajos y ráfagas de viento que podrían superar los 55 kilómetros por hora. Estas condiciones, según el parte oficial, volverán riesgoso e inseguro cualquier intento de vuelo.

El informe técnico, dirigido al Subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, fue categórico al señalar que los aeródromos de Junín y Pergamino no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para operaciones en condiciones de mal tiempo, ya que carecen de cartas de aproximación instrumental.

Vuelo descartado

La posibilidad de utilizar un helicóptero también fue desestimada. Según el documento, la probabilidad de que la aeronave tuviera que regresar a la base era “muy alta” debido a los techos de nubes bajos y a la necesidad de recargar combustible para completar la travesía. El informe describió la opción como “incómoda e insegura”, al advertir que las turbulencias y vientos fuertes incrementarían el riesgo.

Incluso la alternativa de combinar distintos aeródromos fue descartada. Se planteó que la única posibilidad hubiera sido operar en Venado Tuerto, Santa Fe, lo que hubiera requerido vuelo nocturno e instrumental para el regreso a Junín o Pergamino. El documento concluyó que esta alternativa también resultaba riesgosa y contraria a la normativa vigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1957554773433233839&partner=&hide_thread=false La Oficina del Presidente informa que, a partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de… pic.twitter.com/PvLU5kr31A — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 18, 2025

La comunicación oficial de Presidencia señaló que, en paralelo, tampoco era factible concretar el traslado por vía terrestre debido al mismo escenario meteorológico, que afecta la transitabilidad en rutas clave. Por este motivo, el operativo quedó completamente desprogramado.

“La conclusión técnica es que las condiciones meteorológicas desfavorables no permiten garantizar la seguridad operacional del traslado previsto”, sostuvo el reporte de la Agrupación Aérea Presidencial.