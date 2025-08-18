Pronóstico: cómo sigue el tiempo en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas de tiempo variable, con frío intenso en la cordillera y ráfagas fuertes hacia el final de la semana.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Neuquén y distintas regiones de la provincia para esta semana. Según el informe, s e esperan días mayormente estables en el inicio del período, pero con un progresivo descenso de temperatura hacia el viernes y condiciones de inestabilidad en la zona cordillerana.

En la ciudad de Neuquén, el martes comenzará con buen tiempo, cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima y los 18 °C de máxima. Los vientos soplarán del oeste con intensidades de hasta 59 km/h, durante la tarde, sin probabilidad de precipitaciones.

El miércoles se mantendrá estable, con registros entre 5 °C y 14 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Para el jueves se prevé un leve descenso, con mínima de 7 °C y máxima de 14 °C, mientras que las rafagas podrían alcanzar los 59 km/h. Ese día aumentará la nubosidad y habrá una chance de lluvias débiles, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

vientos fuertes.jpg La alerta anticipa “posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Hacia el viernes el panorama se tornará más frío: se esperan 6 °C de mínima y apenas 11 °C de máxima. El viento se intensificará del sector oeste, con ráfagas superiores a los 59 km/h, lo que acentuará la sensación térmica.

Región Centro (Zapala y alrededores)

En Zapala, las condiciones del martes serán relativamente estables, aunque con temperaturas bajas para la época: mínima de 5 °C y máxima de 12 °C, acompañadas por vientos del oeste y ráfagas que podrían superar los 69 km/h.

El miércoles marcará un descenso más pronunciado, con mínima de apenas 1 °C y máxima de 7 °C. No se esperan lluvias, pero continuará con ráfagas de 59 km/h. El jueves seguirá frío e inestable, con registros de 2 °C a 7 °C y probabilidad de precipitaciones débiles.

viento-Zapala.jpg

El viernes será la jornada más cruda, con mínima de –1 °C y máxima de 4 °C. A esto se sumarán ráfagas intensas de hasta 69 km/h, lo que generará condiciones de incomodidad para la circulación.

Zona Andina

En la región cordillerana, el martes comenzará con tiempo relativamente bueno, aunque fresco: mínimas de entre 0 °C y 3 °C y máximas en torno a 6 °C. No se descartan lluvias aisladas en sectores elevados, con viento moderado a fuerte, por la tarde las ráfagas alcanzarán los 69 km/h.

El miércoles se esperan precipitaciones más probables, con mínimas de –1 °C y máximas cercanas a 4 °C. La probabilidad de lluvias y nevadas será del 40% al 70%, acompañadas de ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El jueves continuará inestable, con registros de –1 °C a 1 °C y precipitaciones intermitentes. El viernes habrá un leve repunte en las máximas, que llegarán a 4 °C o 5 °C, aunque persistirán las heladas matinales y la nubosidad variable.

Temporal de viento en Junín de los Andes.jpg Gentileza José Cusit

Norte neuquino

En el norte neuquino, el martes se anticipa con mínima de 4 °C y máxima de 12 °C, sin lluvias, pero con ráfagas que podrían rondar los 69 km/h.

El miércoles descenderán los valores, con temperaturas de 0 °C a 6 °C y vientos moderados. Para el jueves, el SMN prevé mínimas de 1 °C y máximas de 6 °C, con posibilidad de lluvias y nevadas en los pasos internacionales como Pino Hachado y Copahue.

El viernes, el frío se intensificará: las mínimas llegarán a –2 °C y las máximas apenas alcanzarán entre 3 °C y 8 °C, con ráfagas de viento cercanas a 59 km/h.