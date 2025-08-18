Elecciones 2025: partidos, alianzas y candidatos de Neuquén para octubre

En cuatro días la justicia Electoral oficializará las listas, pero hasta el momento se presentaron seis partidos y tres alianzas.

La Neuquinidad fue el primero de los partidos en presentar listas para estas elecciones 2025.

En Neuquén participarán en las elecciones 2025 seis partidos y tres alianzas, al menos eso fue lo que se presentó ante la Justicia Federal con Competencia Electoral que, dentro cuatro días (el 22 de este mes), deberá oficializar las nóminas. En el mientras tanto, los partidos podrán hacer correcciones si es que existe algún tipo de observación sobre la documentación presentada.

De todas las fuerzas políticas que competirán es Desarrollo Ciudadano el que deberá hacer un cambio, dado que tendrá que reemplazar a la que iba como primera candidata a senadora, Marisa Roxana Torres San Juan, quien quedó fuera de la contienda luego del escándalo judicial que involucró a su hijo (gerente del supermercado La Anónima) en una denuncia por robo hormiga en la sucursal de Plottier.

Lo que se prevé es un corrimiento de la lista para que el segundo candidato ocupe el lugar de la candidata a primera senadora. Es decir, habrá un reemplazo automático por el segundo postulante en la lista, Luis Alberto Vázquez, dado que ya no hay margen legal para incorporar nuevos nombres ni modificar la boleta. De esta manera, Vázquez encabezará la nómina al Senado, seguido por Mireya del Carmen Barros.

La lista de Diputados estará encabezada por Gloria Ruiz, ex vicegobernadora destituida en diciembre de su cargo, que será secundada por Carlos Cides y Laura Nievas.

sfp-nadia-marquez-1jpg (1).webp

Todos los partidos

La Neuquinidad, el espacio provincial que responde al gobernador Rolando Figueroa, fue la primera alianza que dio a conocer los nombres con los que irá a los comicios de octubre. La primera candidata a senadora será la ministra Julieta Corroza, acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset. En la categoría de Diputados, la lista estará encabezada por la periodista Karina Maureira, seguida por el docente e investigador del Conicet Joaquín Perrén y María José Rodríguez, en representación de un armado que busca consolidar el proyecto provincial en el Congreso.

A su vez, La Libertad Avanza oficializó su boleta el viernes pasado con la actual diputada nacional y presidenta del partido en la provincia, Nadia Márquez, como primera candidata a senadora. La acompañará Pablo Cervi, también diputado nacional, y en tercer lugar Sofía Ayala, de Plottier. Para Diputados, la lista estará encabezada por Gastón Riesco, martillero y corredor público, seguido por Soledad Mondaca, referente de Rincón de los Sauces, y Joaquín Figueroa, de Cutral Co.

También el viernes Fuerza Patria presentó sus nóminas: la senadora Silvia Sapag buscará renovar su banca en la Cámara Alta, donde la acompañarán Sebastián Villegas, dirigente de Chos Malal, y la médica Magdalena Jacob, de Villa El Chocón. La lista de Diputados llevará como primera candidata a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, junto a Fernando Pieroni, de Centenario, y Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur.

SFP Silvia Sapag y Beatriz Gentile Candidatos Fuerza Patria (3) Sebastián Fariña Petersen

Otras fuerzas políticas

La oferta electoral en Neuquén tendrá otro espacio libertario. Se trata de Fuerza Libertaria, con el comunicador y empresario Carlos Eguia (primer candidato a senador), acompañado por Cintia Meriño. Para Diputados la lista será encabezada por Joaquín Eguía, actual concejal de la ciudad capital, junto a Beatriz Victoria y Mariano Rolla.

Por otra parte, el partido Más por Neuquén llevará al titular de ATE, Carlos Quintriqueo, como primer candidato a senador, acompañado por Ana Sandoval, ex escribana general de la provincia. Para Diputados, la cabeza de lista será Amancay Audisio, ex secretaria de Familia, seguida por Ramón Palavecino y Malena Ortiz.

Carlos Eguia 7 Sebastián Fariña Petersen

La izquierda tendrá dos espacios: El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad y el Nuevo MAS. Para el Senado, el primer candidato del FITU será Andrés Blanco, referente del PTS, acompañado por Priscila Ottón. En Diputados, la lista será encabezada por Julieta Ocampo, de Izquierda Socialista, seguida por César Parra y Florencia Beltrán, en un armado que mantiene la representación histórica de la izquierda en la provincia.

Mientras que el Nuevo MAS confirmó la candidatura de Maximiliano Irrazabal como primer postulante a senador, secundado por Fernanda Christiansen. En Diputados, la nómina estará encabezada por Keila Riquelme, seguida por Darío Gutiérrez y Silvia Priolo.

Finalmente, Unidad Popular, el partido que lidera por Raúl Dobrusín, definió únicamente candidatos para la Cámara de Diputados. La lista estará encabezada por Claudio Vázquez, actual subsecretario de Economía Social de la Municipalidad de Neuquén, seguido por Anahí Ruarte y Santiago Quintulen.