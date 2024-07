¿Qué significa la visita de Javier Milei a Neuquén?

También realizó siete viajes a provincias argentinas con una agenda de corte netamente político, en la búsqueda de la consolidación de pactos refundacionales con fuertes simbolismos, que evocan a los inicios de la independencia argentina. Con algunas excepciones como la visita a Bahía Blanca por las inundaciones en los inicios de su mandato, donde debía dar indicios de humanidad, la recepción militar al comando sur de EE.UU. en Usuahia, o la escapadita a Mar Del Plata para ver a su ex novia Fátima Flores.

Pero si adicionalmente le sumamos el hecho de que todo el gas y el petróleo producido en Neuquén, además de generar divisas en el exterior, evita que tengamos que gastar dólares que el tesoro nacional no tiene para importar energía, tal como se hizo en los últimos 20 años, podemos decir que Neuquén se ha convertido en una pieza clave para la estabilidad nacional.

Pero también la Norpatagonia que conjuga a Neuquén y a Rio Negro, emerge como una figura muy potente en el concierto nacional. Como el potencial exportable de Vaca Muerta está solo limitado por la capacidad de transporte, se proyectaba la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que sería una pieza clave para el desarrollo exponencial de los hidrocarburos en Argentina.

La planta de licuefacción de GNL de YPF y Petronas será la primera en su tipo. La planta de licuefacción de GNL de YPF y Petronas será la primera en su tipo.

Tras la no adhesión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al Régimen de Incentivos para grandes Inversiones (RIGI), existe una muy buena posibilidad de que los 30.000 millones de dólares que la empresa argentina YPF y la Malaya Petronas quieren invertir para la construcción de la planta, se instalen en las costas de Rio Negro.

Por ello, la visita de Javier Milei a Neuquén es de corte económico porque promueve importantísimas inversiones, pero también es política, puesto que el desvío de las inversiones de la planta de GNL al sur implicarían un duro golpe al kirchnerismo.

El vínculo de Figueroa y Weretilneck

El pragmatismo que los gobernadores de Neuquén y Rio Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, están mostrando a la hora de relacionarse con el gobierno nacional parece estar dando dividendos muy tempranamente. Recordemos que ambos mandatarios acudieron a la firma del Pacto de Mayo promovido por el presidente libertario.

Vaca Muerta Insights 2024 - Figueroa Weretilneck Claudio Espinoza

En ambos oficialismos, de Neuquén y Rio Negro, las filas políticas están compuestas por integrantes de todo el arco político/ideológico nacional. Por ello las influencias internas que buscan por un lado una llana enemistad con Milei, así como aquellas que buscan la obsecuencia absoluta, no escasean. También es para destacar que ambos dirigentes sostuvieron relaciones muy cercanas con el ex súper ministro y candidato a presidente, Sergio Massa, pero a pesar de ello, no han mostrado nunca posturas intransigentes ante su verdugo, Javier Milei, quien sabemos tiene muy baja tolerancia a las críticas.

Las consecuencias positivas de este pragmatismo norpatagónicos se han hecho notar por estos días, primero con la novedad de que los trabajadores petroleros quedaron exentos del pago del Impuesto a las Ganancias, y ahora, con la reciente promoción de la planta de GNL en Rio Negro.

Los simbolismos libertarios

Javier Milei, asesorado por su hermana Karina, ha prestado mucha importancia al efecto simbólico de cada acto político presidencial, tanto en campaña política como en el ejercicio del gobierno. Por cierto que el uso de esas herramientas, le ha dado buenos resultados ante la opinión pública. Genera mucha intriga saber, si habrá señales simbólicas del presidente en su visita a Vaca Muerta y cuáles serán.

Históricamente, todos los líderes del Ejecutivo nacional que visitan las plantas productoras en Añelo tienen la obligación, por razones de seguridad, de utilizar casco, mameluco y botas. ¿Se pondrá Milei el outfit petroca?