"Queremos preguntar", a pesar del ahora secretario Manuel Adorni

"Queremos preguntar” fue una campaña que llevó adelante el periodista Jorge Lanata, en 2012, para impugnar a la entonces presidenta Cristina Fernández su desapego a convocar a conferencias de prensa. Aquella iniciativa cosechó el apoyo de numerosos colegas conocidos por lo acre a su paladar de cuanto huela a peronismo los que, sin embargo, cuando el sucesor de Fernández de Kirchner llegó al poder, apenas si repreguntaban, o como mucho inquirían solo en cuestiones que no se apartaran de la comodidad de Mauricio Macri. Iniciativas como las de “Queremos preguntar” quedaron en la anécdota. Javier Milei no solamente no convoca a conferencias de prensa, sino que se dedica a desacreditar a periodistas e incluso desearle la quiebra a empresas de medios que contradicen sus “ideas de la libertad”.