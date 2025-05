Servicios públicos en Neuquén: ¿Se cobrará este viernes el estacionamiento medido?

Tras el feriado por el 1° de Mayo, este viernes será un día no laborable y la prestación de servicios tendrá alguna modificación.

Aclararon que, si bien el jueves no hubo recolección de residuos ni barrido de calles ni centros de transferencia abiertos al público , este viernes 2 de mayo, por ser un día no laborable, las tres prestaciones funcionarán con normalidad .

Colectivo (1).jpg Claudio Espinoza

La pregunta que los neuquinos o vecinos de otras ciudades que se acerquen a la capital neuquina es sobre el cobro o no del estacionamiento medido. Este servicio que presta SAEM no cobró el Día del Trabajador, mientras que este viernes cobrará normalmente.

ON - Estacionamiento medido (4).jpg Omar Novoa

Respecto a los cementerios públicos abrirán con normalidad sus puertas como día sábado o domingo en horario de 9 a 19.

Por otra parte, el servicio de la Línea 147, tras el feriado sin atención, este viernes su funcionamiento será normal de 8 a 20.

Ante emergencias comunicarse con la Línea 103 de Protección Civil las 24 horas.

Las oficinas de turismo abrirán a partir del viernes en horario de 8 a 20.

SFP Cementerio Neuquén COVID (1).jpg

La subsecretaria de las Mujeres atenderá normalmente este viernes no laborable de 10 a 18. Quienes necesiten asesoramiento podrán comunicarse a los siguientes números: área legal: 299 5121506; psicológica: 299 5940216. En tanto que, el sábado y domingo, la atención será de 10 a 18 y pueden llamar a la línea 299- 5940203 para comunicarse con el área Legal y al 299-5940216 para acceder la atención psicológica.

Día no laborable

De acuerdo al calendario oficial de 2025, el viernes 2 de mayo será un día no laborable con fines turísticos, lo que lo convierte en un día distinto a un feriado nacional.

En esta ocasión, los empleadores decidirán si el personal debe trabajar o no. Además, otra diferenciación existente es el pago de honorarios. En los feriados el pago es el doble para quienes trabajan, mientras queen los días no laborables no tienen esta obligación, salvo que el empleador lo estipule.

los días no laborables son optativos para los empleadores. Además, la Ley N.º 27.399 permite trasladar ciertos feriados para generar fines de semana largos, con el objetivo de impulsar el turismo interno y la economía regional.

Algo a tener en cuenta es que el viernes, la administración pública nacional tendrá su actividad paralizada, salvo servicios esenciales. A su vez, no habrá clases en las escuelas.