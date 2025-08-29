Tormenta de Santa Rosa en Neuquén: a qué hora empezará la lluvia con viento

En coincidencia con el fin de semana, el cierre de agosto llegará con el denominado fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa.

A pesar de los últimos días casi primaverales, a partir de este viernes comenzarán a descender las temperaturas en gran parte de Neuquén. En coincidencia con el fin de semana, el cierre de agosto llegará con el denominado fenómeno de la Tormenta de Santa Rosa .

“Vamos a tener el ingreso de vientos y de aire frío, lo que va a provocar que a partir de la tarde de hoy vamos a tener algunos períodos de lloviznas aisladas en la región Limay, en la zona sur, avanzando al centro de la Provincia”, afirmó Carlos Cruz , director provincial de Defensa Civil.

En la Provincia del Neuquén se espera la llegada de lluvias, con períodos ventosos y probabilidad de nevadas -fundamentalmente en la zona norte-, con una sensible baja de las temperaturas a nivel territorial.

“A partir de la madrugada de mañana, sábado, y prácticamente durante todo el día, vamos a tener formación de lluvias en el centro y noroeste de la Provincia, con períodos alternados de nevadas de variada intensidad. También se esperan vientos intensos, de entre 50 y 60 kilómetros en Rincón de los Sauces, Octavio Pico y en el área noreste de la Provincia”, agregó.

El funcionario precisó que el ingreso de frío con períodos de lluvias más intensas estará presente desde la madrugada del sábado. También se registrarán nevadas en la franja cordillerana desde Pino Hachado hacia Coyuco-Cochico, hacia el norte. “Podemos tener complicaciones en la transitabilidad de las rutas 40, de Las Lajas a Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas y en la Ruta Provincial 43, principal arteria de la zona norte”, puntualizó.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad ya se está monitoreando la situación. El director provincial instó a la población a “mantenerse informada a través de los canales oficiales y los diferentes medios de comunicación, acatando lo que vayan sugiriendo la Provincia y los municipios”. Asimismo, recalcó que “desde Defensa Civil ya estamos alertas para el seguimiento de este fenómeno, realizando el monitoreo y desplazando equipos de ser necesario. Es un trabajo conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que son pilares fundamentales para la toma de decisiones”.

Tormenta de Santa Rosa y alerta por lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarillo por lluvia para este sábado a la mañana y la tarde, para la zona Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú. "El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", precisó el organismo.

El alerta también abarca la zona Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas.