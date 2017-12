“Tuve mi primera sesión con mi psicólogo nuevo. Lo vi y me tenté de risa, es una bomba. Mi psicólogo es una bomba. No sé qué hacer, si cambiarlo o no”, le confesó por Whatsapp Gancedo a una amiga. “Yo sentí que había una tensión sexual, no podía respirar”, agregó la ex GH.

Luego de que su amiga le aconsejara que cambiara de psicólogo y priorizara su salud, Gancedo respondió: “Ya sé, encima me pasó el Whatsapp de él por si tengo que cancelar o algo”.

Según Castelli, él sólo la atendió una vez. Después de derivarla, se hicieron amigos.