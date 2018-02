Ojos que no ven sumó una nueva pareja fraudulenta

No obstante, el portal BigBangNews averiguó que Ludmila no es boxeadora sino una experimentada modelo llamada Luz Barbosa y que hace poco posó desnuda para una producción del fotógrafo Walter Belfiore. Según le confirmaron allegados de la joven al portal, se trata de una historia falsa y aseguraron que Ludmila fue convocada luego de un casting. En tanto, se supo que Mauricio es psicólogo pero no deportivo.