Integrantes del sindicato de empleados de comercio, los trabajadores de telemarketing tendrán un aumento salarial desde este mes.

Cuál es el sueldo de un trabajador de call center en la Argentina en agosto de 2025

Los empleados de call center de la Argentina tendrán un nuevo aumento salarial a partir de agosto , luego del acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y homologado en los últimos días por el Gobierno nacional.

La flamante recomposición salarial abarca el período entre julio y diciembre de 2025 , y contempla un incremento del 6% a liquidarse en cuotas de 1% mensual , siempre calculada sobre el básico de junio. Este porcentaje no será acumulativo.

El acuerdo también establece para el mismo lapso el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 mensuales . Este monto se incorporará al básico en enero de 2026 , aunque previamente deberá ser tenido en cuenta para los cálculos del aguinaldo, vacaciones, horas extra, indemnizaciones y antigüedad.

El márketing telefónico y los call centers son cada vez más agresivos en las ventas en todo el mundo. Los empleados de call center son claves para las empresas multinacionales.

El cronograma de aumentos

Con la confirmación de la homologación, ya podrán liquidarse los nuevos aumentos con el salario de agosto. Y si la suba -incluyendo la suma fija- correspondiente a julio aún no fue abonada, deberá hacerse junto a la de este mes.

De esta manera, el cronograma de aumentos hasta fin de año es el siguiente:

Agosto: 2% sobre el básico de junio + $80.000 (correspondiente a los meses de julio y agosto)

Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000

Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000

Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000

Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000

Estos incrementos se aplicarán tanto para empleados de tiempo completo como así también para quienes hagan jornada parcial, que cobrarán de forma proporcional.

atencion al cliente.jpg Los trabajadores de call center forman parte del sindicato de los empleados de comercio.

Cuánto cobrarán los empleados de call center en agosto

Los trabajadores de este sector se volvieron indispensables para las empresas multinacionales. Ya sea por teléfono o por otros canales como WhatApp, chats y/o correos electrónicos, se encargan de diversas tareas de importancia como atención al cliente, ventas, soporte técnico, cobranzas, encuestas y más.

Con el aumento acordado, la escala salarial para este mes diferenciadas según la jornada laboral es la siguiente:

Mantenimiento

Categoría 1: 1.069.200 pesos

Administrativo

Categoría 2: 1.071.412 pesos

Categoría 3 Operación A

20 horas: 446.422 pesos

21 horas: 468.743 pesos

22 horas: 491.064 pesos

23 horas: 513.385 pesos

24 horas: 535.706 pesos

25 horas: 558.027 pesos

26 horas: 580.349 pesos

27 horas: 602.669 pesos

28 horas: 624.990 pesos

29 horas: 647.311 pesos

30 horas: 669.633 pesos

31 horas: 691.953 pesos

32 horas: 714.275 pesos

33 horas: 736.596 pesos

34 horas: 758.917 pesos

35 horas:781.238 pesos

36 horas: 803.559 pesos

Categoría 4 operación B

20 horas: 453.783 pesos

21 horas: 476.471 pesos

22 horas: 499.161 pesos

23 horas: 521.850 pesos

24 horas:544.539 pesos

25 horas: 567.228 pesos

26 horas: 589.918 pesos

27 horas: 612.606 pesos

28 horas: 635.296 pesos

29 horas: 657.985 pesos

30 horas: 680.674 pesos

31 horas: 703.363 pesos

32 horas: 726.052 pesos

33 horas: 748.741 pesos

34 horas: 771.430 pesos

35 horas: 794.119 pesos

36 horas: 816.809 pesos

Revisión antes de fin de año

Armando Cavalieri, de Empleados de Comercio, ingresa a la sede de la UOM. Armando Cavalieri, histórico secretario general de los empleados de comercio.

Si bien se establecieron los aumentos hasta fin de año, los últimos ajustes quedan sujetos a renegociaciones ya que el acta firmada entre el sindicato y las principales cámaras del sector incluye una cláusula de revisión para noviembre de 2025, “atento a las variaciones económicas que podrían afectar” el acuerdo.

El acuerdo salarial alcanzado entre FAECyS y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), “representa una señal de continuidad y compromiso en el diálogo entre gremio y empresas”.

“Apostamos a la estabilidad del ingreso, pero también al monitoreo permanente del contexto para actuar con responsabilidad", aseguró el histórico sindicalista Armando Cavalieri, secretario general de los empleados de comercio, el gremio más grande del país con más de un millón de afiliados.