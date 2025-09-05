"Dispararon a quemarropa", el violento robo que sufrió un excampeón de TC

El expiloto relató cómo el robo ocurrió en plena hora pico, con disparos y violencia en la Panamericana.

El expiloto y campeón de Turismo Carretera, Emanuel Moriatis, vivió un violento robo en las últimas horas y decidió contar detalles del hecho. El también presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) fue atacado por dos delincuentes mientras circulaba en moto por Panamericana.

Los ladrones lo obligaron a detenerse, le dispararon y se llevaron su vehículo, además de un bolso y su celular.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde y fue el propio Moriatis quien decidió contarlo a través de un video en redes sociales. Su objetivo, explicó, fue advertir a quienes circulan por la zona.

El relato de un robo en plena autopista

Según contó el propio Moriatis a través de sus redes sociales, todo comenzó alrededor de las 18.45 horas , cuando salió del Autódromo de Buenos Aires rumbo al centro.

Moriatis

Según contó, dudó en tomar la Panamericana ya que un amigo había sido asaltado en circunstancias similares, pero optó por ese camino por una cuestión de tiempo.

Al llegar a la altura de la calle Corrientes, en Martínez, la autopista estaba cargada por la hora pico. Fue allí donde dos ladrones lo interceptaron. “Uno me mostró el revólver y me hizo señas para que frene. Disparó un tiro al piso y tuve que soltar la moto”, relató en una entrevista radial.

Moriatis detalló que mientras retrocedía mirando a los delincuentes, uno de ellos se le acercó. Ambos tenían casco, por lo que no alcanzó a escuchar lo que le decía. “Me habrá pedido que no me moviera. Me disparó a quemarropa, pero como iba corriendo, la bala no me alcanzó”, explicó.

Embed - Emanuel Moriatis en Instagram View this post on Instagram A post shared by Emanuel Moriatis (@emanuelmoriatis)

“Tierra de nadie” en Panamericana

El expiloto remarcó que la situación de inseguridad en la autopista no es nueva. “Hace un mes le robaron de la misma manera a un amigo”, señaló, y agregó que había dejado de usar la moto por miedo, aunque esta vez debió hacerlo por cuestiones de agenda.

En el mismo sentido, dijo que al pasar por una comisaría cercana le habían advertido que no hay cámaras en el lugar, lo que dificulta cualquier investigación posterior. Esa revelación lo impulsó a publicar el video en su cuenta de Instagram, con un mensaje directo: “Tengan mucho cuidado los que andan en moto por Panamericana”.

Ya más tranquilo, reconoció que se sintió “a la buena de Dios” y completamente expuesto. La sensación, dijo, es la de circular en un territorio sin control: “Es tierra de nadie”.

El hallazgo inesperado

Tras el robo, un testigo que presenció la escena lo auxilió y lo llevó hasta su casa. Minutos más tarde, apareció su moto encendida en la autopista, apoyada con la pata. Los delincuentes también descartaron su celular. “No sé si habrán pensado que tenía rastreador”, reflexionó Moriatis.

De todas formas, los ladrones se llevaron consigo otras pertenencias y lo dejaron con una experiencia marcada por la violencia. En sus propias palabras: “Lo mejor que podía hacer era avisarles a los demás que tengan cuidado. Todos los días están robando en Panamericana a esa hora. Te sentís completamente solo”.