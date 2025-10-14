Donald Trump y Javier Milei se reunieron en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei mantuvo este martes por la tarde una reunión bilateral con su par Donald Trump , en lo que configura su décimo tercer viaje a suelo norteamericano.

El mandatario hizo su ingreso a las 14.39 hora de Argentina y, tras firmar el libro de honor, compartirá un almuerzo con Trump.

El jefe de Estado se encuentra escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El Presidente Javier Milei llegó a la Casa Blanca para reunirse con el Presidente Donald Trump

Durante el viaje exprés, el mandatario espera poder participar de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras participaba de una presentación en la Universidad del Valle de Utah, que tendrá lugar a las 17.

La jornada concluirá tras la firma del libro de visitas de la Blair House y la protocolar fotografía con el personal de la residencia de huéspedes. A las 22, la delegación encarará el regreso al país para arribar a territorio argentino a las 8 del miércoles.

"El partido del presidente tendrá una gran victoria en las elecciones" Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, uno de los presentes en la Casa Blanca en este cónclave entre Milei y Trump, mostró su apoyo al Gobierno Nacional en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. "Estamos seguros que el partido del presidente tendrá una gran victoria en las elecciones. Esta ayuda significa tiene que ver con políticas sólidas, teniendo en cuenta el fracaso de las políticas peronistas", afirmó Bessent. Por otro lado, explicó los motivos del swap con Argentina: "No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos".

"Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con el país" Al terminar la intervención del mandatario argentino, Trump destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el mandatario argentino. "Si Milei no vence las elecciones y gana nuevamente ese partido, que es de extrema izquierda y tiene la filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando, no seremos generosos con el país", advirtió el presidente norteamericano. En tanto, Trump sostuvo: "Milei debe ganar. Mi consejo es que Milei sea fuerte y que siga sus principios. Hay personas que lo quiere dejar mal parado, aunque saben que tiene razón".