Donald Trump y Javier Milei se reunieron en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei mantuvo este martes por la tarde una reunión bilateral con su par Donald Trump, en lo que configura su décimo tercer viaje a suelo norteamericano.
"El partido del presidente tendrá una gran victoria en las elecciones"
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, uno de los presentes en la Casa Blanca en este cónclave entre Milei y Trump, mostró su apoyo al Gobierno Nacional en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
"Estamos seguros que el partido del presidente tendrá una gran victoria en las elecciones. Esta ayuda significa tiene que ver con políticas sólidas, teniendo en cuenta el fracaso de las políticas peronistas", afirmó Bessent.
Por otro lado, explicó los motivos del swap con Argentina: "No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos".
