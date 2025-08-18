Dos menores de edad mataron a una mujer y fueron entregados a la Policía por sus madres

Un brutal crimen ocurrió en Villa Luzuriaga y los autores prófugos se encontraban prófugos. En las últimas horas, su propia familia los entregó.

Una mujer fue asesinada por delincuentes en un violento intento de robo. Delante de su hijo, tres jóvenes quisieron robarle el auto y le pegaron un tiro cerca del hombro izquierdo. El episodio conmocionó el pasado jueves a toda Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El dramático episodio ocurrió cuando Rita Suárez , de 47 años, estaba estacionada en la esquina de Juan Florio y Miró, esperando que su hija saliera de una clase particular de canto cuando fue sorprendida por los ladrones. Su hijo, de 15 años, estaba en el asiento trasero y presenció el ataque .

Los menores autores del crimen se fugaron, pero este lunes quedaron a disposición de la Justicia . Para esto, las madres de ellos, de 16 y 17 años , fueron clave en la entrega ya que decidieron llevarlos personalmente a una sede policial. En tanto, el único mayor de edad vinculado ya fue detenido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/1956521297028231661&partner=&hide_thread=false LA MATANZA: MATAN A UNA MADRE DELANTE DE SU HIJO



Rita Suárez (47) fue asesinada frente a su hijo de 15 años durante el robo de su auto en Villa Luzuriaga. Por el crimen hay un detenido y dos menores prófugos.



(+) en Clarín: https://t.co/AFuZNZyzMV pic.twitter.com/I5of7dgkTi — Clarín (@clarincom) August 16, 2025

Según revelaron, se llevó a cabo un grupo de contención y asesoramiento con sus familiares, especialmente junto a las progenitoras de ambos, con quienes se venía negociando la entrega de sus hijos.

De esta forma, por la mañana uno de los menores fue entregado por su madre a personal de DDI de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes lo trasladaron a la sede de la FFRPJ 1 donde aguardaba a ser indagado.

Respecto al otro involucrado, acusado de ser el autor material del asesinato de Suárez, también fue trasladado por su progenitora a la sede la FFRPJ donde lo esperó una Unidad Operativa de esta policía.

crimen villa luzuriaga (2)

Una compra fue la que delató a los menores autores del crimen

El seguimiento del caso avanzó gracias a las cámaras de seguridad del barrio. Los tres acusados quedaron filmados durante la fuga y más tarde fueron identificados comprando una botella de agua en un supermercado chino, a seis cuadras de la casa de la víctima. Uno de los menores pagó con una billetera virtual a su nombre, lo que permitió rastrearlos hasta una vivienda en Rafael Castillo.

Allí, la Policía detuvo a Alex Muñoz, de 19 años, quien fue captado con la misma ropa usada durante el crimen. En su poder encontraron una pistola Bersa calibre .380 y municiones, que ahora serán peritadas para determinar si se trata del arma homicida.

crimen villa luzuriaga

Asimismo, se supo que después se tomaron un remise en una agencia cercana y el conductor confirmó que los trasladó hasta un domicilio en Rafael Castillo.

A partir de ahora, interviene la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Matanza tomará intervención en el caso de los menores, mientras que el mayor de edad será indagado por homicidio agravado en las próximas horas.

Quién era Rita Suárez, la mujer asesinada por los delincuentes

El ataque contra Rita ocurrió alrededor de las 18 horas del jueves en la localidad matancera de Villa Luzuriaga, mientras esperaba que su hija saliera de clases de canto. En su vehículo, una Renault Sandero Stepway, se encontraba su hijo, a quien ya había pasado a buscar de fútbol. "¡Hijos de p… nos arruinaron la vida! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mi mamá!", gritó el joven después de que los ladrones le dispararan a su mamá, según contaron los vecinos.

La mujer, de 47 años de edad, trabajaba como preceptora de la Escuela de Educación Secundaria N° 142 de González Catán y también tenía un emprendimiento de parches y bordados de camperas y chalecos dedicados a varias bandas de rock nacional, ya que era fanática de La Renga.

rita crimen villa luzuriaga

Luego de haber sido baleada a la altura de su hombro izquierdo, Rita fue trasladada por los vecinos a la clínica Cruz Celeste, en San Justo. Aún no está claro si intentó resistirse o si quedó inmóvil por la situación, pero fueron las personas que estaban en el lugar quienes la ayudaron a llegar al centro de salud, donde los médicos no pudieron reanimarla.