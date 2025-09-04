Estacionamiento: cuál es la diferencia entre la E con una y con dos franjas

La importancia de aprender a interpretar correctamente las señales de estacionamiento puede evitar multas y accidentes en la vía pública.

Estacionamiento, la diferencia entre la E con 1 y 2 franjas.

En las calles argentinas, la letra “E” pintada en el pavimento indica zonas de estacionamiento , pero el número de franjas que la acompaña tiene significados distintos. Conocer estas diferencias ayuda a conductores y peatones a respetar las normas y mantener el orden en el tránsito.

Pero uno de los interrogantes que suelen darse, es sobre cuál es la diferencia entre la E con una y la E con dos franjas.

Saber qué significan es fundamental no solo para poder sacar la licencia de conducir por primera vez sino también para manejar por la vía pública; todos los tipos y señales existentes.

Las diferentes señales de tránsito tienen diferentes clasificaciones, entre ellas se encuentran:

-Señales de tránsito reglamentarias

Estas señales buscan prohibir o limitar ciertas maniobras de los conductores. Por lo general, presentan forma circular, fondo blanco y una franja roja.

-Señales de tránsito preventivas

Sirven para advertir a los conductores sobre situaciones o cambios en la vía, como curvas pronunciadas, puentes angostos o cercanía de escuelas. Se clasifican en físicas y de máximo peligro.

-Señales informativas

Indican al conductor servicios, destinos y distancias. Se ubican sobre todo en zonas alejadas de las ciudades o en rutas turísticas donde no hay otra forma de obtener la información.

-Señales transitorias

Alertan sobre situaciones temporales en la vía, como obras en construcción o presencia de trabajadores.

Cuál es la diferencia entre la E con una y dos franjas

La señal que tiene una “E” con una sola franja cruzada, correspondiente a la R8, significa que no está permitido estacionar en la zona señalada.

Por su parte, la que tiene una “E” con 2 franjas, correspondiente a la R9, implica que no se puede estacionar ni detenerse.

Las recomendaciones para circular en tu auto

Elementos de seguridad obligatorios:

Cinturones de seguridad.

Paragolpes y guardabarros en buen estado.

Sistema autónomo de limpieza y desempañado.

Espejo retrovisor permanente.

Gorra o visera para proteger del sol.

Sistema que impida la apertura accidental de puertas, baúl y capó; traba de seguridad para niños en las puertas traseras. Señales de tránsito. Señales Transitorias.

Velocidades permitidas:

Calles: 40 km/h.

Avenidas: 60 km/h.

Vías de onda verde: velocidad de coordinación de semáforos.

Escuelas y pasos a nivel: 20 km/h.

Semiautopistas: 120 km/h.

Autopistas: hasta 130 km/h.

Zona rural: 110 km/h.

Luces obligatorias:

En autos:

Delanteras: blancas o amarillas, alta y baja.

De posición: delanteras blancas o amarillas, traseras rojas.

De giro: amarillas intermitentes, delante y atrás.

De freno: rojas, traseras.

De retroceso: blanca.

Luz para patente trasera.

Señales de tránsito. Señales reglamentarias.

En motos:

Delanteras blancas o amarillas.

Intermitentes de emergencia y de giro.

Luz para patente trasera.

Permisos con identificación:

Discapacitados.

Diplomáticos extranjeros acreditados.

Profesionales en servicios urgentes de bien común.

Automotores antiguos de colección.

Acoplados con material deportivo no comercial.

Transporte postal y de valores bancarios.

