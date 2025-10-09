Esto es lo que cobran los jubilados de la máxima en octubre 2025

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) confirmó el importe correspondiente a una jubilación máxima –con aumento incluido- en octubre de 2025 .

A través de su portal oficial, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que, en octubre de 2025 , las jubilaciones , pensiones y asignaciones reciben un aumento del 1,88%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos, perciben $396.298,38. ¿De cuánto es la jubilación máxima en octubre de 2025 ?

Es oportuno remarcar que, desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24, sancionado por el Poder Ejecutivo el 22 de marzo de 2024), los aumentos para las jubilaciones , pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. A raíz de ello, el incremento del 1,88 por ciento se basó en el índice inflacionario registrado en agosto de 2025 .

En octubre de 2025 , la jubilación máxima es de $2.195.463,70 . Este importe contempla el incremento del 1,88 por ciento correspondiente al IPC de agosto de 2025.

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses, las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios correspondientes al mes de octubre de 2025:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 22 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 23 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 24 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de octubre de 2025.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 28 de octubre de 2025.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono.

Controlar los descuentos aplicados.

Para iniciar el trámite de la jubilación 2025 ante la Anses, la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses. Así, la persona interesada en comenzar con el trámite de la jubilación tendrá que ingresar a mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá verificar que todos sus aportes estén registrados.

Créditos. ANSES. Jubilados..jpg En octubre de 2025, la jubilación máxima es de $2.195.463,70.

Para el caso de que un jubilado haya reunido más de los 30 años de aportes que requiere la Anses, se deberá añadir a esa cifra un 1% extra por cada año de aportes posterior a los 30 obligatorios, hasta un máximo de 45 años (se puede llegar a agregar al promedio de salario hasta un 15% más por los años cumplimentados). Así, por ejemplo, en el caso de aquellos jubilados que sumaron 40 años de aportes en total por su trabajo, al promedio de salario actualizado que obtuvieron en el cálculo anterior, se le debe agregar un 10%.