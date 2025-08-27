Preocupación por la salud de Pablo Grillo: el fotógrafo volvió a terapia intensiva

El fotógrafo alcanzado por un disparo de la Policía en una marcha de jubilados, regresó al hospital. Los detalles del último parte médico que alertó a su familia.

El nuevo informe médico indica que el joven "no está teniendo la evolución que se espera".

En las últimas horas, la familia de Pablo Grillo sorprendió con un nuevo parte médico en las redes sociales, donde advirtieron que el joven fotógrafo tuvo una recaída y hay preocupación por su estado de salud.

El nuevo informe médico indica que el joven fue brutalmente atacado por la Gendarmería el pasado 12 de marzo durante una marcha de jubilados "no está teniendo la evolución que se espera".

El pasado 3 de junio había recibido el alta, tras dos meses de lucha en el hospital, pero este martes se conoció que se agravó su estado de salud y que volvió a terapia intensiva. Aunque permanece clínicamente estable, " neurológicamente está en una meseta" y el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) "no es suficiente para cubrir todo el cerebro".

A través de la cuenta de Instagram "Justicia por Pablo Grillo", revelaron que la última tomografía mostró una dilatación mayor del ventrículo cerebral derecho, por donde circula el LCR, en comparación con el izquierdo. Los médicos sospechan que la válvula que regula el líquido no estaría funcionando correctamente. Por este motivo, el martes pasado le realizaron una intervención para cerrar manualmente la válvula mediante una pequeña incisión.

En diálogo con C5N, su papá Fabián Grillo contó que se dieron cuenta de que algo estaba mal porque "el estado de él era muy un poco receptivo, digamos, estaba muy como como adormilado, digamos, y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis".

Internado en el Hospital Ramos Mejía, Grillo reconoció que "se preveía que iba a estar así unos días, pero parece que se va a prolongar por este tema". "La evolución había sido muy buena al principio. Pero los médicos ya de entrada nos advertían que existía la posibilidad de de estas cosas. No lo esperábamos, pero estábamos prevenidos y esperanzados con la evolución a partir del cierre de la válvula", cerró.

A mediados de agosto, su hermano Emiliano contó que el fotógrafo iba a ser operado nuevamente para ponerle una prótesis 3D en el Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado desde que fue herido gravemente durante la marcha en el Congreso el 12 de marzo.

Las lesiones que sufrió Grillo "pusieron en riesgo de vida"

El Cuerpo Médico Forense presentó el informe en la causa judicial y concluyó que las lesiones sufridas por el fotógrafo se corresponden con un "impacto directo de proyectil" y que la fractura del cráneo que sufrió fue producto de "una importante fuerza de impacto".

A su vez, el personal médico concluyó que las lesiones que le provocó el cartucho de gas lacrimógeno durante la represión del 12 de marzo pasado en una marcha por los jubilados son de carácter "grave y gravísimas" y que "pusieron en riesgo" su vida.

El pasado 26 de mayo, la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía.

Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) exigió la "renuncia indeclinable" de la ministra de Seguridad y denunció un patrón de represión sistemática hacia los reporteros gráficos y periodistas en general.