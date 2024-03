Victoria Villarruel reabrió la interna en el Gobierno: una por una, sus diferencias con Javier Milei

Villarruel sobre el manejo de Seguridad y Defensa.mp4

En ese sentido, explicó que con la legislación vigente, si un agente del Estado lucha contra el terrorismo “el plexo legal no lo permite”, y aclaró que “los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”.

Señaló también que en caso de modificarse la ley, debe obligar al Estado a hacerse cargo de las decisiones tomadas: “En caso de repeler el terrorismo, narcoterrorismo o cualquiera de las nuevas amenazas, los militares van a tener el respaldo estatal en la orden que se les está impartiendo, sino pasa lo que pasó después en los 70′: un gobierno democrático que había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados. Incluso, hoy tenés gente que está pagando penas más gravosas que Videla o Massera”.

Respecto de la vuelta del servicio militar obligatorio, Villarruel dijo que para que se desarrolle de buena manera hace falta un presupuesto mayor, pero remarcó que este no es el momento adecuado para debatirlo, debido a la situación económica que atraviesa el país.

En la misma línea, habló de la denuncia que hizo la agrupación HIJOS, sobre una militante que fue golpeada y abusada por hombres que irrumpieron en su casa: “Que investigue la Justicia", comenzó y continuó -filosa- asegurando que "durante varios años estuvieron hablando de Santiago Maldonado, de Julio López y estaban ellos en el poder. ¿Qué pasó? ¿No llegaron nunca a la verdad? O cuando la verdad finalmente se supo, no les gustó. Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda”.

Las diferencias de Victoria Villarruel con Javier Milei

Villarruel evidenció otra disidencia con el jefe de Estado, cuándo fue consultado por el aumento salarial para los senadores (que luego retrotrajo), y aseguró: "Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. Tienen que ganar bien y actualmente no ganan bien. Cristina Kirchner, como pensionada, gana más de siete veces lo que gana un senador”, detalló también que un legislador gana menos de dos millones de pesos y resaltó que viven viajando entre Buenos Aires y sus provincias, por lo que pagan impuestos en ambos domicilios.

En esa línea, remarcó que “si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan sponsor atrás, el resto no va a llegar”. “Le estamos delegando nuestra vida a futuro. Estas personas promulgan sobre el derecho a la propiedad, sobre nuestra libertad, educación, salud. Después hablamos de si lo hacen bien o mal o poco, pero su función es vital. Quiero tener senadores de calidad. Si van a cobrar poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción?”, planteó.

Respecto al acuerdo que había firmado junto al titular de Diputados para subir los sueldos de los legisladores, Villarruel insistió con que se debería haber conservado: “Yo lo que creía es que el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación, pero di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente”. “Considero que tiene que haber paridad en los ingresos de los tres poderes. Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo en el Legislativo, espero que en el Ejecutivo también”, agregó suspicaz.

La presidenta de la Cámara de Senadores habló también sobre las recientes nominaciones de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, aseguró que se enteró por los diarios y que le hubiera gustado ser consultada al respecto. Celebró al primero de ellos y criticó fuertemente al segundo: "Ariel Lijo facilitó que la causa Rucci esté un limbo eterno, hace rato que tendría que haber dictaminado sobre esa causa", aseguró sobre el asesinato del sindicalista y agregó: "Dado que era la banca de una mujer, me hubiera gustado que hubiera una mujer".

Otra de las frases que da pie a controversia tiene que ver con los recortes laborales: “Si venís con la motosierra y le das, le das, después te comes un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral, perdón, pero terminas mal. Milei está con la motosierra a full y nosotros también, pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que no genere un gasto mayor y acá hay estabilidad laboral”.

Si embargo, la vicepresidenta aclaró que su relación con Milei "está bien", y agregó: "Sé que es una cosa de mucho interés, pero somos dos personas que se complementan. Él es vehemente en la vida pública y más tranquilo en lo privada, y yo soy al revés”.

Al momento de referirse a la senadora jujeña que contrató a 11 familiares como asesores, Villarruel dijo: "Entiendo que podés nombrar a alguien de tu confianza. Pero a una persona, no a 11". Sobre eso ejemplificó -para nada ingenua- que "Javier tiene a Karina", pero aclaró que durante la campaña la vio "laburar a cuatro manos”. Al ser interpelada sobre su relación con la Secretaria General de la Presidencia, hermana del presidente, Villarruel fue taxativa: “Karina Milei es brava, tiene carácter y yo también. Pero nos llevamos bien y las dos lo queremos a Javier”; "Somos las dos muy intensas y Javier queda como el jamoncito al medio", ironizó.

La intimidad del último encuentro entre Villarruel y Milei

Para demostrar que están bien con el Presidente, la presidenta de la Cámara Alta contó una intimidad que tuvo con el mandatario este jueves en la Casa Rosada. “Hoy desayunamos en la Casa Rosada. Me estaba esperando con unas galletitas tipo express y dije ‘qué bodrio. ¿Acá no hay unas medialunas, algo?’. Él me dijo ‘vos pedí lo que quieras. ¿Querés un pollo?’", contó entre risas.

Para finalizar, aseguró que no sintió que esté destinado a ella el comunicado que compartió Milei luego la convocatoria a tratar el DNU en la Cámara de Senadores. “Yo no me sentí tocada, no me equivoqué con el DNU”, afirmó.