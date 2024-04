Victoria Villarruel "desobedeció" a Javier Milei y aprobó un aumento para el Senado

La vicepresidenta retrotrajo los aumentos, pero no tanto como había solicitado Milei. Polémica en puerta por lo ocurrido en el Congreso.

Para marzo, cuando saltó la controversia, en el Congreso se habían otorgado dos aumentos, 16% en enero y 12% en febrero.

milei congreso.jpg Durante el discurso de Javier Milei hubo una sorpresiva ausencia: ¿de quién se trató?

Según indicaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas, la Cámara baja firmó una resolución para volver a los sueldos de diciembre, es decir, sin aumentos.

La polémica se reabrió en estos días entre los legisladores de una y otra Cámara, ya que los integrantes del Senado cobraron sus sueldos con el 16% otorgado en enero, es decir, que Villarruel volvió para atrás, pero no tanto como había pedido Milei.

"Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor", había dicho el Presidente tras ordenar retrotraer las dietas a diciembre.

Javier Milei y "renunciar a China"

El presidente Javier Milei planteó que “renunciar a China es muy difícil”, a pesar de la intención de avanzar en una auditoria a la base espacial en la Patagonia, pero reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

“Renunciar a China es difícil, incluso para el anarcocapitalista argentino", aseguró Javier Milei en el marco de una entrevista a la agencia Bloomberg, aunque anticipó: "No voy a estar alineado con comunistas. ¿Hay alguna duda de que estoy alineado con Estados Unidos y con Israel?”.

Asimismo, aclaró: “Nosotros somos liberales y si la gente quiere hacer transacciones con China, puede seguir haciendo las mismas transacciones que hace siempre”.

milei celularrrr.jpg

Respecto a la inspección técnica a la Estación de Espacio Lejano, el jefe de Estado admitió que dio inicio a las negociaciones para las auditorías y la inspección ante el rechazo del país liderado por Xi Jinping, que aclaró en reiteradas oportunidades que la base es estrictamente científica. “Se va a estudiar la situación, por lo tanto, eso tampoco es un problema”, argumentó.

Por otra parte, en referencia al swap de divisas, Milei planteó que no tiene intenciones de modificarlo: “Es un acuerdo que se hizo y que tiene que ver con el intercambio comercial de los países”.

“No voy a estar modificando los acuerdos comerciales porque creo que son acuerdos entre privados”, subrayó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también hizo eco del tema y ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas insistió en que el Gobierno “no tiene ni va a tener ningún inconveniente con China”, pero aclaró que estarán “alineados con Estados Unidos e Israel”.

“Nuestros aliados van a ser el occidente moderno y todos los países que propongan civilizaciones modernas, sociedades del futuro que estén realmente parados en el siglo XXI, y que, por supuesto, esten alejados de dictadores”, sostuvo.