Picadas, fuga y persecución: el operativo con autos de alta gama en plena Avenida

Los cuatro vehículos fueron secuestrados y, según dijo, la Policía tuvo que perseguir durante varias cuadras a uno de ellos, hasta que logró detener su marcha. "Fue una situación bastante difícil porque la gente que se agolpó en el lugar, al momento de hacer la retención, no tuvo mejor idea que defender a estos automovilistas y agredir a los policías", señaló Baggio, quien consideró que fue "un hecho bastante lamentable, pero por suerte pudimos rápidamente derivar esos vehículos al predio municipal y retenerlos".

picada secuestro de autos

Dos de los vehículos secuestrados son nacionales, mientras que los otros dos (un Toyota y un Peugeot de alta gama) son de origen chileno, al igual que toda la documentación. "Ahora van a tener un gran problema porque, además de tener retenido el vehículo y puesto a disposición del Juzgado de Faltas, ambos vehículos tenían caños de escape no reglamentarios, sin silenciador, así que ahora tendrán un gran inconveniente para retirarlo y adecuar los caños de escape", precisó el funcionario municipal.

"El trámite para recuperarlos y volver a su país va a ser bastante engorroso porque hay trámites administrativos y tiempos administrativos que deben respetar, más allá de tener que ahora cambiar el caño de escape en el predio municipal, porque de otra forma no se puede retirar el vehículo", insistió, y dijo que el trámite demorará, por lo menos, "entre una semana y 10 días".

picadas video

Como parte del operativo, a todos los conductores se les secuestró las licencias de conducir y se realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en todos los casos.

"Me parece una sanción ejemplificadora. La ciudad de Neuquén ha tenido trágicas este situaciones relacionadas a correr picadas en la Avenida y eso no lo podemos permitir, tenemos que ser muy estrictos y muy duros. Es una práctica que hay que desterrar, no solo de autos sino de motos, de todos aquellos vehículos que obviamente exceden los límites de velocidad", agregó Baggio y destacó que el personal de tránsito del turno nocturno "hace un gran trabajo" en el que se debe enfrentar agresiones y violencia por parte de algunos vecinos.