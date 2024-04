Cuál es el verdadero poder militar que oculta Irán

El ataque de Irán contra Israel del sábado pasado fue importante –lanzó más de 300 drones y misiles-, pero cauteloso. No usó todo su poder bélico , que es realmente mucho más letal de lo que dejó trascender.

Hezbollah lo demostró con holgura al combatir al ISIS (Estado Islámico) en Siria, donde apoyaron al régimen de Bashar al Assad.

Drones estratégicos de Irán. IRNA

Un numeroso Ejército

Se calcula que en este momento Irán cuenta con unos 610.000 soldados, 350.000 reservistas y 220.000 paramilitares que sirven como refuerzo.

Las Fuerzas Armadas tradicionales, llamadas Artesh, se deben a la República Islámica y su principal rol es proteger el territorio de las amenazas externas.

Es distinto el caso del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), creado en 1979, con la revolución islámica, por el ayatollah Ruhollah Jomeiní.

Irán tiene un poderoso ejército y grandes milicias armadas. IRNA

El CGRI surgió de la revolución como un guardián del sistema islámico, el chiismo, dedicado a protegerlo de influencias militares del Artesh y extranjeras.

Su área de influencia era principalmente nacional, pero con la transformación de Irán en un baluarte del islam en la región, se fue expandiendo y hoy tiene efectivos en Siria e Irak

Se cree que unos, 190.000 agentes están desperdigados en Medio Oriente para defender las creencias del ayatollah, cabeza de la dirigencia clerical y los logros alcanzados en la Revolución Islámica.

En cuanto a su potencia terrestre, el 92,4% de la fuerza de Irán reside en vehículos militares (65.765), pero además cuentan con 1.996 tanques, 580 vehículos de artillería propulsada, 2.050 vehículos de artillería remolcada y 775 con proyección de cohetes (MLRS).

El poder misilístico

La estrategia militar de Irán fue desarrollar misiles balísticos de larco alcance, vehículos aéreos no tripulados (drones) y sistemas de defensa aérea, según fuentes de inteligencia citadas por The New York Times.

Los expertos señalan que actualmente Irán tiene uno de los mayores arsenales de misiles balísticos y drones de Medio Oriente.

Esto incluye misiles crucero, misiles antibuque y misiles balísticos con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, capaces de alcanzar Israel.

El lanzamiento de um misil Kheibar. Ministerio de Defensa de Irán

En los últimos años Irán se dedicó a fabricar y perfeccionar misiles balísticos de largo alcance, con capacidad de destruir blancos a 1.900 y 2.500 kilómetros, e incluso pueden volar sin alertar a los radares.

Fuentes de inteligencia de Estados Unidos estiman que la República Islámica tiene más de 3.000 misiles balísticos pesados como los lanzados contra Israel, y con importantes mejoras en la precisión.

Los tres modelos de Shahab tienen un rango de 300, 500 y hasta 1.000 kilómetros respectivamente. Superiores a esta distancia, están el Ghadar-1 que alcanza los 1.500 km, Emad los 1.700 km y Sejil-2 los 2.000km.

A estos desarrollos se suman las presentaciones que realizaron las distintas ramas armadas durante 2023.

Misiles de crucero Paveh. Tasnim.

La Guardia Revolucionaria presentó “Fattah”, su primer misil hipersónico capaz de viajar a 15 veces la velocidad del sonido.

El Ejército, por su parte, hizo lo propio con “Khaibar”, un ejemplar de tipo balístico que permite llegar a objetivos a más de 2.000 kilómetros, entre ellos Israel.

Este arsenal está en bases militares e instalaciones de almacenamientos repartidas por todo el país, muchas de ellas a gran profundidad y fortificadas con sistemas de defensa aérea. Por eso los expertos advierten que será difícil destruir los arsenales mediante ataques aéreos.

Su debilidad militar

Dentro de este cuadro, la principal debilidad de Irán es su fuerza aérea. La mayoría de los aviones del país fueron traídos para su uso durante la era del sha Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernó Irán de 1941 a 1979.

Aviones de combate de Irán.

Así que muchos de los aviones militares del país están en tierra debido a la falta de repuestos. Los expertos señalan que el país adquirió una pequeña flota de aviones de combate de Rusia en los años 1990, que sí está en buenas condiciones.

También los tanques y vehículos blindados de Irán están obsoletos, y el país tiene sólo unos pocos buques navales de combate grandes.