Golpean y abusan de una militante de HIJOS y dejan pintadas de "VLLC"

GJMHuGVXUAElcmp.jfif El comunicado de la agrupación H.I.J.O.S. tras el ataque a su militante.

“Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le transmitieron con claridad el mensaje: ‘no vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto’", sostiene la denuncia.

“Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación. Los autores del hecho pintaron en la pared la sigla VLLC”, añade el documento.

H.I.J.O.S. exigió el esclarecimiento de los hechos, a los que –insistió- calificó como “un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista”.

Qué dijo Estela de Carlotto sobre el ataque a la militante

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló con El Destape y afirmó que es momento de "pensar en qué país estamos viviendo. Esta barbaridad viene del Gobierno, porque dicen lo que dijeron".

"El dicho VLLC sabemos de dónde viene. Espero que esto se esté investigando. Es abominable este caso", señaló de Carlotto, aunque al mismo tiempo evitó darle la autoría al partido oficialista deslizando que "no estoy en condiciones de asegurar de donde viene el ataque".

Al mismo tiempo se mostró crítica del contexto actual, y señaló que "el pueblo está como dormido, la gente está conformista, diciendo que esto ya va a pasar, que hay que aguantar"; calificando la posición general como "una chatura de defender lo propio".

La postura del Gobierno

Así como el arco político en general mostró su repudio ante los ataques, también hubo declaraciones de parte del Gobierno; aunque en este caso fue para desmentir la situación.

Fernando Cerimedo, asesor externo de La Libertad Avanza y jefe de la campaña presidencial de Javier Milei en su apartado digital, apuntó contra la agrupación H.I.J.O.S. y los acusó de "inventar" lo que dijeron.

"Cruzan cualquier límite. ¿Cómo van a inventar una cosa así?", escribió en su cuenta de Twitter. Rápidamente recibió numerosas respuestas, entre ellas la de la periodista Julia Mengolini, quien lo insultó.

Cerimedo.jpg

"Si pedazo de sorete. Los atentados se firman porque son mensajes políticos. Vos sos una mierda o te haces? No es más fácil repudiar y listo?", le preguntó Mengolini.

Ante este mensaje, Cerimedo le contestó "que agresiva. Porque tengo repudiar algo en lo que no tengo certeza? Para seguir el juego? Dicen que le pagan para matarla pero se van firmando? No voy a repudiar esto como no repudie a la maestra que se marcó en el cuerpo algo parecido, ni al mapuche trucho que con binoculares vio como cargaban un cuerpo. Si no coincido soy una mierda? No eran ustedes los del amor vence al odio? Es la pauta abstinencia que tiene mal?".

Cerimedo, dueño del portal La Derecha Diario, cuenta con una polémica sobre sus hombros: desde la Justicia de Brasil lo apuntan como sospechoso de integrar una "organización criminal" que agitó el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro, días después de su derrota electoral ante Lula da Silva.