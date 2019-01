Pasan factura al MPN por la inflación 2018

“Los neuquinos no vamos a permanecer inmóviles frente a esta situación. Me lo demuestran en cada charla compartida. Nuestra propuesta sigue creciendo en apoyo y estamos confiados que contamos con el respaldo de la ciudadanía para lograr un verdadero cambio en Neuquén: recuperar lo perdido y seguir creciendo”, sostuvo el ex intendente de Cutral Co.

“Para combatir la inflación, el salario debe estar por arriba de la canasta familiar, hay que anular los aumentos en energía, transporte, gas, comunicación, agua y cloacas”, dijo Raúl Godoy, Diputado provincial y candidato a gobernador del FIT

Por su lado, Godoy consideró que el desempeño de los precios golpeó más que a nadie a los trabajadores y los jóvenes. “La inflación de Neuquén fue la más alta de los últimos 16 años. Los precios crecen al calor de Vaca Muerta y sufren las consecuencias la gran mayoría que vive de su salario y la juventud que no consigue trabajo o tiene los trabajos más precarios”, acuñó el candidato del FIT.

Godoy propuso: “Terminar con el pago de la deuda y la fuga de capitales, la apropiación de la renta agraria por 4000 grandes propietarios y las exportadoras, y el saqueo de los recursos naturales por parte de las petroleras”.

