La Terraza, el semillero de Chubut que durante años formó mucho más que talentos del fútbol

Por más de una década y media , La Terraza fue mucho más que una escuela de fútbol . Se convirtió en un segundo hogar para cientos de chicos de Chubut que encontraron allí no solo formación deportiva, sino también contención y valores. Hoy, su legado perdura en el recuerdo y en la carrera de jugadores como Ramiro De Lillo , hijo de su creador y alma mater, quien hoy juega en el TSV Singen de Alemania .

"Hasta los 11, 12 años me formé en La Terraza con papá y a los 15 me fui a Buenos Aires con la idea de dedicarme al fútbol profesional", relató De Lillo desde el país europeo, en una entrevista por streaming de Diario Jornada. Su trayectoria lo llevó por las inferiores de Racing, Estudiantes de Buenos Aires y finalmente Arsenal de Sarandí antes de cruzar el océano. Pero sus raíces están en la cantera patagónica que hoy, se lamenta, ya no existe más.