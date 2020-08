Plottier: hace dos semanas reclaman por una "laguna" callejera

Vecinos del barrio Knudsen de Plottier denunciaron que hace más de dos semanas conviven con un charco de agua en la calle Perú al 900 que les imposibilita salir caminando de sus casas. No saben si es agua acumulada de la última lluvia o si hay un caño roto.

"Cada vez que llueve se inunda de lado a lado y Perú queda inundada desde el 700 hasta el 1000 más o menos", aseguró una vecina a LM Neuquén.

La calle se convierte en un "desastre" y en épocas de cuarentena por coronavirus las familias que desean salir a caminar con sus hijos los domingos, no pueden hacerlo o deben salir en auto, a pesar de la prohibición de circulación vehicular. "La verdad es que se hace difícil respetar los 500 metros de las salidas recreativas cuando está todo inundado", confiaron.

derroche agua plottier 02.jpg

Según coincidieron varios vecinos de la zona la calle está más baja que las de alrededores por eso la lluvia va a parar ahí y genera su intransitabilidad. "Ya estamos cansados de pedirle a la Municipalidad que rellene la calle", aseguraron.

En otras lluvias anteriores la comuna llevó sus camiones con bombas para poder sacar el agua acumulada, pero los vecinos esperan una solución definitiva a esta situación que no les permite entrar y salir de sus casas sin ensuciar todo.

"En la última lluvia estaba todo inundado desde la calle Roca, que es la última calle pavimentada, hasta el 1000 de Perú. No tenemos vereda acá así que estaba inundado de lado a lado, era para salir con botas no más. Y ahora se secó un poco por el sol, pero quedó un gran charco donde no sabemos si es que hay un caño roto", explicaron los vecinos.