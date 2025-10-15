Alerta en Neuquén por un nuevo modus operandi para robar: cortan la luz de las viviendas

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras intentaba cortar el suministro eléctrico de una casa con sus ocupantes adentro.

Un nuevo método delictivo encendió las alarmas en Neuquén . En un video difundido por los vecinos, se observa a un hombre caminando por una vereda, aparentando ir solo, hasta detenerse frente a una vivienda. Allí, intenta cortar los cables del suministro eléctrico mientras la familia se encontraba en el interior del domicilio.

Las imágenes muestran cómo el individuo forcejea con los cables y realiza varios intentos hasta lograr interrumpir la energía . El hecho fue advertido por los dueños de la casa, quienes, al notar la maniobra, lograron ahuyentarlo antes de que pudiera ingresar. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Si bien los damnificados optaron por no revelar el barrio donde ocurrió el hecho, explicaron que lo hacen para no dar precisiones que puedan facilitar nuevos ataques. Sin embargo, decidieron difundir el video para alertar a la comunidad sobre esta modalidad que, según indicaron, ya comenzó a repetirse en distintos sectores de la ciudad.

Cortar la luz: una estrategia para entrar

El objetivo del delincuente, según advirtieron los vecinos, sería aprovechar el corte de luz para obligar a los ocupantes a salir o distraerlos mientras otros ingresan a la vivienda. “Es una forma de probar si hay alguien adentro o generar confusión para actuar rápido”, comentó uno de los vecinos que compartió las imágenes.

La situación generó preocupación en la zona, especialmente porque el hecho ocurrió en pleno horario nocturno y mientras los habitantes estaban en su casa. Los vecinos piden reforzar la seguridad y mantener la comunicación entre ellos ante movimientos sospechosos. También recomiendan revisar las cámaras y notificar cualquier situación similar a la Policía.

Llamado a la colaboración vecinal

La difusión del video busca prevenir nuevos casos y fomentar el trabajo conjunto entre vecinos y fuerzas de seguridad. “Lo importante es estar atentos y no abrir la puerta si se corta la luz sin motivo aparente. Es preferible verificar primero o llamar al servicio eléctrico antes de salir”, advirtieron.

Las autoridades, en tanto, analizan las imágenes y no descartan que se trate de una nueva estrategia utilizada por grupos delictivos para ingresar a las viviendas sin forzar aberturas. Mientras tanto, los vecinos mantienen la alerta y piden extremar las medidas de precaución.