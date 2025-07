Búsqueda del autor del grave ataque a balazos a un adolescente: secuestran armas y municiones

El hecho ocurrió en calles Lago Muster y Potente , alrededor de las 19, cuando todavía no caía la noche en el barrio y la víctima caminaba junto a un amigo. De pronto, una persona armada les disparó: un tiro rozó el pómulo derecho del mayor , y otro lesionó al de 15. Luego, el autor escapó y los jóvenes se refugiaron en una despensa .

adolescente herido de bala lago muster y potente En la balacera, un adolescente de 15 años recibió un disparo en el abdomen.

En la escena de los disparos se realizó un operativo con participación del cuerpo de Investigaciones y peritos del área de Criminalística en busca de evidencias. Según informó a LMNeuquén Sandro Retamal, coordinador operativo, en el lugar fueron secuestradas 3 vainas calibre 9 x 19 milímetros. También se hicieron hisopados sobre restos de manchas de sangre en el piso del almacén.

Allanamientos simultáneos en búsqueda del autor del ataque

En el marco de la investigación por el ataque que resultó con los dos jóvenes heridos por disparos de arma de fuego, se ordenó un operativo coordinado por la Comisaría 18 que se concretó este jueves desde las 7:30 al mediodía. Contó con el apoyo del Grupo Especial UESPO y personal de la Comisaría de Minoridad y Familia.

En total, se ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento simultáneos en viviendas de los barrios Las Plateas de San Lorenzo, Z1, Belén y Gran Neuquén Sur, en busca de los responsables del violento ataque y de posibles armas utilizadas.

Durante uno de los procedimientos se demoró a un hombre de 46 años, inquilino de la vivienda inspeccionada en barrio Belén. "Intentó darse a la fuga, descartó un arma, si bien no coincide con el hombre buscado, fue aprehendido y trasladado a la unidad", indicó el comisario Vergara y agregó que quedó supeditado a la causa mientras avanza la investigación.

En tanto, informó que el auto en el que se desplazaba el agresor no fue hallado y en los domicilios allanados no se ubicaron a los autores. “Continuamos con entrevistas al menor y a su familia. Aparentemente, se conocían con la persona que disparó, pero todavía no se estableció el motivo de la agresión”, agregó.

En ese domicilio se secuestraron dos revólveres: uno calibre 38 con cinco alveolos y cuatro cartuchos, y otro calibre 32 largo con tambor de siete alveolos. También se incautaron proyectiles calibre 9 mm y 380, que serán peritados.

La persona demorada fue notificada del inicio de actuaciones judiciales y recuperó la libertad. Mientras tanto, las pericias balísticas sobre las armas secuestradas podrían arrojar nuevos indicios en las próximas horas.

Al respecto del estado de salud del joven baleado, indicaron que evolucionaba favorablemente, después de haber sido intervenido quirúrgicamente y permanecer con pronóstico reservado, tras ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón.