Capturaron en Paraguay a un hombre acusado de abusar de sus nietas en Cipolletti

Lo convocaron a audiencias virtuales y presenciales y no se presentó, por lo que pidieron su captura internacional. Su propia hija lo denunció. Iniciaron los trámites para extraditarlo.

El hombre de 72 fue detenido en Paraguay por Interpol. Está acusado de abusar de sus nietas en Cipolletti y no asistió a la convocatoria judicial. Iniciaron el trámite para extraditarlo.

Un hombre de 72 años que tenía de captura internacional por estar acusado de abusar de dos de sus nietas menores en distintos hechos perpetrados en Cipolletti fue atrapado en Paraguay , de donde es oriundo, y la Justicia rionegrina inició los trámites para extraditarlo y someterlo a la causa penal.

La acusación sostiene que los ataques sexuales contra las niñas ocurrieron entre 2019 y 2022 . Fueron ataques progresivos, desde manoseos hasta al acceso carnal, de acuerdo a lo que determinó en la investigación. Uno de los hechos habría ocurrido en un barrio de la zona ribereña.

El abuelo fue ubicado en el país guaraní tras el inicio de la investigación y semanas atrás fue convocado a una audiencia por zoom en el inicio del proceso investigativo. Participaban la jueza María Agustina Bagniole , el fiscal Guillermo Ibañez y el defensor Oficial, Sebastián Nolivo.

Sin embargo, la audiencia no se pudo concretar por problemas de conexión a internet que tuvo el sospechoso. Hubo otros intentos con posterioridad para dar cumplimiento al trámite, pero todos se frustraron por el mismo motivo.

Ante la imposibilidad la magistrada lo convocó a un encuentro presencial, y le reclamó que planificara el viaje con antelación para llegar con puntualidad. Pero tampoco asistió. Comunicó que no podía trasladarse porque debía cumplir con compromisos laborales. La explicación no conformó a la jueza, quien pidió su captura internacional.

En la búsqueda trabajó la Interpol (Policía Internacional) y la Cancillería argentina. En los últimos días el hombre -cuya identidad no se brinda para proteger a las víctimas- fue detenido en una ciudad paraguaya donde estaba radicado. Se espera que en los próximos días llegue a la ciudad para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Impacto informativo en Paraguay

La detención del prófugo tuvo un alto impacto en el vecino país y lo reflejaron distintos medios de prensa que cubrieron su detención, registrada el 9 de este mes en la localidad de Yaguarasapá, distrito de Pirapó del departamento Itapúa, situado al sur en el límite con las provincias argentinas de Corrientes y Misiones.

El canal TVS Encarnación entrevistó al Subcomisario Javier Jiménez, de Interpol Paraguay, quien encabezó el procedimiento de arresto.

El oficial explicó que tras recibir el pedido de búsqueda recabaron información que los llevó hasta una casa del barrio Santa Librada, donde el hombre el prófugo vivía con su pareja y un hijo. Montaron una vigilancia y cuando salió lo interceptaron. Jiménez precisó que le solicitaron su documentación y al consultar en el Sistema de Policía Nacional y el de Búsqueda Automática de la Interpol corroboraron que era la persona buscada.

Jiménez identificó al sujeto como Teodoro Tillería, pero no sería ese su nombre. Se presume que lo dio en un intento por desviar sospechas. Indicó que habría entrado a Paraguay en 2023, antes de que se formulara la denuncia, hecha en Cipolletti. Además precisó que las víctimas son hijas de su hija y dio una serie de detalles aberrantes acerca de los ataques.

También dijo que el hombre reconoció que tenía conocimiento de que lo iban a denunciar, porque su hija lo había llamado para adelantárselo, según relató.

Otro medio, masencarnacion.com, menciona su correcta identidad confirmada por fuentes judiciales locales. LMCipolletti lo mantendrá en reserva para proteger a las víctimas.

La información indica que el operativo lo dispuso el Juzgado Penal de Garantías N° 10 de Asunción, a cargo del juez Mirko Valinotti. “La orden se basaba en un exhorto de la justicia argentina con fines de extradición, para que el detenido responda por múltiples hechos de abuso sexual agravado”, sostiene el artículo.

Según la acusación, agregan, “los hechos por los que ( ) debe responder en Argentina incluyen abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, y corrupción de menores. Las víctimas serían menores de edad con quienes mantenía vínculos familiares y convivenciales, y sobre quienes tenía responsabilidades de guarda. Los delitos habrían sido cometidos de forma continuada, con extrema gravedad, y podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión”.

La cuarta extradición

Este es la cuarta extradición solicitada por la Justicia cipoleña. El primero y que más trascendencia tuvo fue Jimi Castro Riquelme, más conocido como Jimi Hendrix, el famoso delincuente nacido en Chile pero criado en Neuquén, donde lo acusaron de haber cometido millonarios robos a inmobiliarias, financieras y estudios contables.

Hubo otra extradición de Chile también por hechos de abuso sexual denunciados en Cinco Saltos y el último y más reciente es el chileno que habría participado en el robo a la joyería Daniels ubicada en pleno centro de Cipolletti, registrado a fines de 2023. El requerimiento está en trámite.